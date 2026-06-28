Attualità

Haters contro Roccella, Meloni: “Commenti ignobili e disumani fanno rabbrividire”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire". Lo scrive su X Giorgia Meloni a proposito dei commenti degli haters sui social in relazione alla drammatica vicenda che coinvolge il marito della ministra per la Famiglia. Luigi Cavallari è disperso da ieri nel lago di Vico. "C’è un limite che non dovrebbe mai essere superato, ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Quando si arriva a colpire una persona e una famiglia in un momento così drammatico, non si è più nel campo dello scontro politico, ma in quello della miseria morale", dice Meloni. "È anche il frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, legittimando odio, disumanizzazione e disprezzo. E questo schifo dovrebbe indignare tutti, senza eccezioni e senza ambiguità", aggiunge la premier. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Giugno 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Mondiali, oggi i sedicesimi Sudafrica-Canada – Diretta

41 minuti fa

Settecolli, record del mondo nei 50 stile libero per Walsh e primato italiano per Curtis

1 ora fa

La nonna muore, bimba di pochi mesi piange per ore: salvata dai vigili del fuoco

2 ore fa

Renzi, i conti tornano: bilancio in attivo per Italia viva

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio