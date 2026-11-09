Haslan Capital Partners acquisisce il 100% di Lasertech, secondo club deal per il gruppo

(Adnkronos) – I soci fondatori di Lasertech reinvestono una parte significativa dei proventi nel capitale di Haslan Due, confermando il proprio coinvolgimento nel progetto industriale. Maurizio Binelli ricoprirà il ruolo di presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato, mentre Paolo Iellici assumerà la carica di amministratore delegato.

«Lasertech è un’eccellenza della manifattura italiana: tecnologie uniche nel panorama nazionale, clienti di primo piano e un team con grande esperienza. Vogliamo accompagnare la società in un nuovo percorso di crescita, in Italia e all’estero, insieme a chi l’ha costruita», ha dichiarato David Maria Berera, presidente di Haslan Due S.r.l.

Attiva da oltre cinquant’anni, Lasertech è una realtà di riferimento nelle lavorazioni metalliche di precisione. Nata come azienda familiare, è stata il primo produttore italiano di lead frame per l’elettronica e ha successivamente ampliato la propria offerta con l’introduzione del microtaglio laser e l’acquisizione di Chemical Machining. Oggi opera in uno stabilimento di recente realizzazione a Liscate e integra quattro tecnologie: fotoincisione chimica, taglio laser, lavorazioni ibride e produzione di stencil SMT.

La società serve clienti in Italia e in Europa, in particolare in Germania, Francia e Svizzera, operando in diversi comparti, dall’automotive all’industria, dal medicale all’elettronica, fino all’occhialeria, al lusso e alle macchine da caffè. Tra le collaborazioni figura quella con Zeiss, che ha scelto Lasertech come partner tecnologico per testare nuove apparecchiature prima del lancio sul mercato. L’azienda è inoltre tra gli operatori qualificati per la componentistica destinata alle tecnologie per l’idrogeno e gli e-fuel.

«Siamo molto soddisfatti di questa operazione e delle prospettive che apre per Lasertech. Si apre un nuovo capitolo nella storia della società, che affrontiamo con entusiasmo e fiducia, nella consapevolezza di poter contare su partner finanziari e industriali di grande esperienza. Il progetto si fonda sulla volontà di dare continuità al percorso imprenditoriale costruito negli anni, valorizzando le persone, le competenze e i rapporti con i nostri clienti, e al tempo stesso cogliendo nuove opportunità di sviluppo. Il nostro reinvestimento conferma la fiducia nel progetto», ha dichiarato Maurizio Binelli, presidente e amministratore delegato di Lasertech.

Il progetto di sviluppo sostenuto dagli investitori punta a rafforzare la crescita organica attraverso l’espansione commerciale in Italia e all’estero, sviluppare nuove applicazioni nei settori della transizione energetica e valutare acquisizioni mirate in un mercato europeo ancora frammentato.

«Siamo particolarmente entusiasti di questa nuova operazione, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di Lasertech. Lasertech è una realtà industriale con competenze distintive, un posizionamento consolidato e significative opportunità di sviluppo. L’apporto dei nostri soci, tra i quali figurano importanti famiglie imprenditoriali e investitori finanziari, ci consentirà di sostenere la società nel processo di crescita, rafforzamento organizzativo e managerializzazione, con una prospettiva di lungo periodo», ha aggiunto Paolo Iellici, amministratore delegato di Lasertech.

«Questa operazione conferma la capacità di Banco BPM di affiancare investitori internazionali in progetti strategici, valorizzando competenze specialistiche e conoscenza del territorio», ha commentato Maurizio Buson, Origination Banker di Banco BPM. «Il risultato è frutto della stretta collaborazione tra la rete commerciale e le strutture specialistiche della Banca, che ha permesso di costruire una soluzione finanziaria su misura e di gettare le basi per future iniziative», ha aggiunto Samuele Picchioni, Capo Area Genova, Savona e Imperia di Banco Bpm.

Haslan Due e gli investitori sono stati assistiti da LCA Studio Legale con i Partner Andrea Carreri e Francesco Buoso, con i teams M&A (con gli Associate Gaia Angelini e Alessandro Iustulin), Labour, Amministrativo e, per la parte Banking, il Partner Davide Valli ed il team LCA Banking & Finance per gli aspetti legali e da Pirola Pennuto Zei & Associati con i Partner Paola Montrucchio ed Andrea Savino per la due diligence fiscale e finanziaria.

I venditori e Lasertech sono stati assistiti per gli aspetti legali da Cornelli Gabelli e Associati, con l’avv. Nicola Fedeli, e dall’avv. Raffaele Rispoli. KPMG ha assistito i venditori in qualità di M&A financial advisor esclusivo attraverso un team composto dal Director Ernesto Guaragnella, dal Manager Paolo Gregoratti, dall’Associate Anna Riboli e dall’Executive Elisa Palosti. Lo Studio Associato Andreucci di Lucca ha assistito la società per gli aspetti contabili e societari.

Banco BPM ha agito in qualità di banca finanziatrice.

Gli atti sono stati stipulati dal notaio Alessandra Radaelli co-founder dello Studio Ricci e Radaelli – Notai Associati di Milano.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026