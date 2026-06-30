Harry presto in Inghilterra, domani incontro tra Carlo e William “per decidere l’approccio”

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Mancano pochi giorni all'arrivo del principe Harry in Inghilterra. Re Carlo e il principe William terranno domani una 'riunione di famiglia', molto probabilmente anche per decidere insieme l'approccio che il sovrano dovrà tenere nei confronti del 'figliol prodigo' duca di Sussex. Re ed erede al trono si incontreranno sotto le volte della cattedrale di St. Giles a Edimburgo per la cerimonia dell'Ordine del Cardo, che si svolge ogni due anni e riunisce attorno al sovrano, Gran Maestro dell'Ordine, e al primogenito, noto in queste zone come il Duca di Rothesay, i cavalieri e le dame del più antico e nobile ordine cavalleresco di Scozia. Per l'occasione padre e figlio potranno avere la possibilità di discutere dell'arrivo del duca di Sussex. Come ogni anno all'inizio dell'estate, Re Carlo è partito per la Scozia per celebrare la Settimana di Holyrood o Settimana Scozzese. Anche la Principessa Anna sarà presente per un ricevimento in giardino offerto dal fratello. Con il Principe di Galles, la Regina e il Duca di Edimburgo, si svolgerà quindi un vero e proprio raduno scozzese delle figure di spicco del clan Windsor. Inoltre, sebbene la data della prossima cerimonia che riunirà padre e figlio possa essere una semplice coincidenza, è comunque simbolica. Il re e il figlio maggiore saranno insieme a Edimburgo il primo luglio, data in cui Lady Diana avrebbe compiuto 65 anni. Intanto, il portavoce del principe Harry ha rilasciato una dichiarazione in risposta alle numerose notizie riguardanti la sicurezza pubblica al suo ritorno nel Regno Unito la prossima settimana. Il secondogenito di Re Carlo ha promesso di valutare "tutte le opzioni" per consentire alla moglie e ai figli di accompagnarlo, dopo che la sua richiesta di maggiori misure di sicurezza è stata respinta. Il Re aveva offerto a suo figlio di soggiornare in una residenza reale (che godrebbe della sicurezza) durante il suo viaggio, e i Sussex avevano confermato di aver accettato l'offerta per parte del soggiorno. Tuttavia, in seguito è emerso che nessuna conferma di questo tipo era stata inviata a Palazzo. Il Sun ha poi riportato che Harry non si sentiva al sicuro nel portare i suoi figli nel Regno Unito dopo aver appreso che non gli sarebbe stata concessa la scorta armata durante il soggiorno. A quanto pare, il viaggio si svolgerà come previsto, senza modifiche all'itinerario. Harry spera vivamente di poter portare con sé la moglie e i figli, come inizialmente programmato. Un portavoce ha dichiarato che il duca continua a valutare "ogni opzione disponibile" per "consentire che la visita si svolga in sicurezza". In una dichiarazione ha affermato: "Il programma del Principe Harry nel Regno Unito comprende impegni sia pubblici che privati in tutto il paese. Un alloggio sicuro è solo un elemento di un efficace piano di sicurezza, perché il rischio segue la persona, non il luogo. Il problema non è mai stato l'alloggio. Il problema è se vengano fornite misure di sicurezza adeguate e proporzionate per tutta la durata della visita".

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Pubblicato il 30 Giugno 2026