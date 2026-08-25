Harry Potter, Kit Harington sarà Gilderoy Allock: la star di ‘Game of Thrones’ nella serie HBO

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Kit Harington vestirà i panni di Gilderoy Allock nella seconda stagione della nuova serie televisiva di Harry Potter targata Hbo. L'attore britannico, celebre per il ruolo di Jon Snow in "Game of Thrones – Il trono di spade", subentra a Nicholas Hoult, inizialmente scelto per interpretare il personaggio ma costretto a lasciare la produzione per impegni di calendario lavorativo. "Sono un grande fan di Potter, devo essere sincero. È uno dei miei personaggi preferiti", ha dichiarato Harington a Collider, definendo l'opportunità di interpretare Gilderoy "un vero sogno". L'attore aveva già avuto modo di confrontarsi con il personaggio prestando la voce a Lockhart in un'edizione audio di Harry Potter. La seconda stagione della serie sarà tratta da "Harry Potter e la Camera dei Segreti", il secondo romanzo della saga di J.K. Rowling, e racconterà il ritorno di Harry a Hogwarts per il suo secondo anno. Gilderoy Allock è uno dei personaggi centrali della storia: mago vanitoso e celebrità del mondo magico, autore di libri nei quali racconta presunte imprese contro creature oscure, viene nominato nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure. A interpretare il protagonista Harry Potter è il giovane Dominic McLaughlin, mentre Alastair Stout veste i panni di Ron Weasley e Arabella Stanton quelli di Hermione Granger. Nel cast figurano inoltre Jon Lithgow nel ruolo del preside Albus Silente e Nick Frost in quello del guardiacaccia Rubeus Hagrid. L'ingresso di Harington potrebbe inoltre favorire una reunion con il regista e produttore Mark Mylod, con cui l'attore ha lavorato in "Game of Thrones". Mylod dirigerà alcuni episodi della nuova serie ed è anche produttore esecutivo, insieme a J.K. Rowling. Nei film originali, Gilderoy Allock era stato interpretato da Kenneth Branagh. Nella storia è un mago che ama ostentare le proprie imprese e che cerca di presentarsi come una sorta di mentore per Harry, nonostante le sue reali capacità siano molto meno straordinarie di quanto sostiene. La sostituzione di Hoult arriva inoltre in un contesto segnato dalle discussioni sulle posizioni di J.K. Rowling in materia di identità di genere e diritti delle persone transgender. L'ingresso dell'attore nella serie aveva suscitato critiche da parte di alcuni oppositori delle posizioni della scrittrice. Gli agenti di Harington e Hoult non hanno rilasciato nell'immediato dichiarazioni sulla vicenda. La nuova serie di Harry Potter è concepita come un progetto di lunga durata: Hbo prevede un arco produttivo di circa dieci anni, con più stagioni dedicate ai sette romanzi della saga. La produzione punta così a sviluppare con maggiore ampiezza la storia rispetto agli otto film cinematografici che hanno portato originariamente sul grande schermo le avventure del giovane mago. La prima stagione, ispirata a "Harry Potter e la Pietra Filosofale", è attesa su Hbo Max nel periodo natalizio. La seconda stagione seguirà invece le vicende della "Camera dei Segreti", con Harington nei panni dell'eccentrico e vanitoso professor Allock. (di Paolo Martini)

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Pubblicato il 25 Agosto 2026