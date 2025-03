“Harry non realizzerà serie su Diana”, smentiti i tabloid britannici

(Adnkronos) –

Harry, il duca di Sussex, non ha preso accordi con Netflix per realizzare un documentario in tre parti sulla morte di sua madre, la principessa Diana. Lo scrive l'Independent, smentendo i tabloid britannici che nel fine settimana avevano ipotizzato una nuova serie proposta dal colosso dello streaming al principe Harry per celebrare il 30esimo anniversario della morte della madre. La partnership quinquennale da 100 milioni di dollari tra Harry e Meghan Markle con Netflix, avviata nel 2020, dovrebbe scadere entro la fine dell'anno. Citando una fonte importante di Hollywood, il Daily Express aveva riferito che il documentario in tre parti andrà in onda nel 2027, 30 anni dopo la morte di Diana, avvenuta nel 1997 in un incidente d'auto a Parigi. "L'idea è che si tratti di un progetto da solista per Harry, che sarebbe un co-produttore esecutivo, oltre a presentare e narrare la serie – aveva detto la fonte al giornale – Il duca è in una posizione unica, non solo per parlare di sua madre, ma anche per esaminare il suo ruolo di icona sociale e culturale duratura, ancora amata da così tante persone". Milioni di telespettatori, che seguirono il funerale di Diana, ricordano ancora le immagini struggenti di Harry, che allora aveva 12 anni, e di suo fratello, il principe William, che ne aveva 15, che camminavano solennemente dietro la bara della madre in una processione pubblica. Secondo l'Express, "Harry potrebbe addirittura considerare il nuovo programma televisivo sulla madre come un trampolino di lancio per costruire ponti con William e con il resto della sua famiglia". —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Marzo 2025