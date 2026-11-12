Harry, la nuova accusa dei media: “Ha rubato la scena a Carlo, William e Kate”

(Adnkronos) – Il principe Harry è stato accusato di aver rubato la scena a re Carlo, al principe William e alla principessa Catherine durante la Domenica della Memoria. Domenica scorsa, il Duca di Sussex ha partecipato a una cerimonia commemorativa a Brackley, una città del Northamptonshire. La sua apparizione è avvenuta poche ore dopo che i reali avevano guidato la commemorazione al Cenotafio di Londra, come fanno ogni anno. Sebbene Harry sia un membro della famiglia reale e abbia prestato servizio nelle forze armate per 10 anni, non si è unito alla sua famiglia in questa cerimonia londinese. Questo perché vi partecipano solo i membri della famiglia reale che svolgono incarichi ufficiali. Ciò ha spinto Harry a partecipare a un’altra funzione religiosa, che secondo un commentatore reale potrebbe aver rubato la scena ai membri della Famiglia Reale che hanno partecipato alla celebrazione di Londra.

Intervenendo a Palace Confidential, il direttore del Daily Mail Diary, Richard Eden, ha dichiarato: “Questo dimostra tutte le paure che ho ripetutamente espresso nel programma riguardo a questa famiglia reale alternativa. La gente mi ha chiesto: ‘Perché Harry non dovrebbe partecipare alla cerimonia al Cenotafio? È uno dei soli due membri della famiglia reale ad aver prestato servizio attivo. L’altro è Andrew Mountbatten Windsor, la cui presenza è ancora meno desiderata’. La gente dice: ‘Perché dovrebbe andare a quello locale? Dovrebbe essere invitato a quello principale'”. Eden ha continuato: “Penso che sia imbarazzante. Quando vivevano in California, andava bene. Si poteva dire: beh, sono all’estero. Ma ora sono qui e cercano di attirare l’attenzione dei media. Stanno cercando di organizzare eventi e penso che questo mini attivamente la credibilità della Famiglia Reale, e credo che sia un grosso problema. Il fatto che queste fotografie siano apparse e che Harry si sia presentato sembra una provocazione, ed è un problema vero e proprio per la Famiglia Reale”.

—

internazionale/royalfamilynews

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2026