Harry e William di nuovo insieme al funerale dello zio

(Adnkronos) – Il principe Harry e il fratello maggiore William si sono incontrati, per la prima volta da oltre un anno, alla cerimonia funebre dello zio, Robert Fellowes, Norfolk. Scomparso il mese scorso, Fellowes era sposato con Lady Jane Spencer, sorella di Diana, ed era il segretario privato della defunta regina. L'ultima volta che i due fratelli erano stati nella stessa stanza era in occasione dell'incoronazione di re Carlo a maggio dell'anno scorso. Ma è significativo, scrive il Daily Mail, che sia stata la famiglia di Diana a portare a termine l'impossibile compito di riunire di nuovo i due fratelli, uniti dal dolore. Sembra addirittura che i fratelli di Diana, Lady Jane, Lady Sarah McCorquodale e il conte Spencer, secondo il giornale potrebbero rivelarsi la tanto attesa chiave per riparare il rapporto tra Harry e William. Harry è rimasto vicino alla famiglia materna nonostante il suo trasferimento negli Stati Uniti nel 2020 e gli Spencer hanno sostenuto il Duca in molte occasioni in cui i membri più importanti della famiglia reale erano assenti. A maggio il fratello di Diana, il conte Spencer, e la sorella maggiore Lady Jane Fellowes hanno partecipato alla cerimonia per l'anniversario degli Invictus Games a St Paul per sostenere il principe Harry. Re Carlo era invece "troppo impegnato" per partecipare, nonostante si trovasse a due passi da Buckingham Palace, dove avrebbe intrattenuto migliaia di ospiti. La vicinanza tra il principe Harry e suo zio Charles Spencer era evidente quando si sono abbracciati calorosamente all'interno della cattedrale. Il duca era raggiante, visibilmente contento dell'accoglienza in un contesto altrimenti gelido, scrive il Daily Mail. La presenza degli Spencer all'evento è stato solo un esempio del sostegno che gli hanno offerto più volte da quando si è trasferito negli Stati Uniti: le sue zie sono state tra i pochi membri della famiglia di Harry ad aver partecipato al battesimo della principessa Lilibet. Presenti anche al battesimo di Archie nel 2019 e insieme a Harry e Meghan, Carlo, Camilla, William, Kate e alla madre di Meghan, Doria Ragland, per le fotografie ufficiali. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Agosto 2024