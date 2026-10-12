Harry e Meghan torneranno in Usa per Natale? “Sandringham sarebbe troppo imbarazzante”

(Adnkronos) – Il principe Harry e Meghan Markle tanno valutando la possibilità di trascorrere il Natale negli Stati Uniti insieme alla madre della duchessa, Doria Ragland. È improbabile, infatti, che i Sussex si uniscano alla Famiglia Reale per le festività natalizie, dato che – come ha dichiarato al Sunday Times un amico della coppia – un incontro del genere sarebbe “imbarazzante”. Inoltre, il figlio di Re Carlo e sua moglie non prevedono di ricevere un invito formale a Sandringham, dove tradizionalmente i membri anziani della Famiglia Reale si riuniscono il giorno di Natale.

Secondo la fonte, i piani dei Sussex per le festività dipenderanno interamente dai desideri della signora Ragland. “Per il Giorno del Ringraziamento e Natale, faranno tutto ciò che Doria vorrà fare”, ha detto l’amico di Harry e Meghan, aggiungendo che la coppia sarebbe lieta di ospitare la signora Ragland in Gran Bretagna per i festeggiamenti, ma è disposta a viaggiare ovunque lei preferisca, anche in California, dove attualmente risiede. Ma di certo, ha aggiunto in modo categorico, “non passeranno il Natale con la famiglia reale. Come potrebbe mai funzionare? Sanno che sarebbe troppo imbarazzante e troppo complicato”. L’amico ha inoltre dichiarato che Harry e Meghan “sanno anche che non saranno invitati e non stanno aspettando un invito”.

I duchi di Sussex si sono ritirati dai loro doveri reali nel 2020 e successivamente si sono trasferiti negli Stati Uniti. Non ci sono indicazioni che intendano riprendere ruoli lavorativi all’interno della Famiglia Reale. Secondo un’altra fonte, la coppia è tornata in Gran Bretagna alla fine di agosto per quello che è stato definito un soggiorno prolungato. Sembra che Sua Maestà sia propenso a trascorrere più tempo con la sua famiglia. Durante l’estate, il Re e la Regina Camilla hanno accolto i duchi di Sussex e i loro figli, Archie di sette anni e Lilibet di cinque, a Highgrove House nel mese di luglio. Tuttavia, al momento non esistono piani per un ritorno della coppia ai ruoli ufficiali di membri attivi della Corona.

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Pubblicato il 12 Ottobre 2026