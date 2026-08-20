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Harry e Meghan tornano nel Regno Unito, la decisione ‘spiazza’ Re Carlo: cosa è successo

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(Adnkronos) –
Re Carlo avrebbe accolto con favore il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito ma, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato colto di sorpresa dalla decisione della coppia di rientrare in Gran Bretagna. Stando alle ricostruzioni, il sovrano sarebbe stato informato soltando domenica del ritorno dei Sussex, previsto per la fine del mese. Una notizia arrivata inaspettatamente, anche considerando che Carlo aveva incontrato il figlio poche settimane fa, senza che i due gli avessero anticipato la loro intenzione.  Harry e Meghan, secondo le indiscrezioni, si preparano a trascorrere un periodo prolungato nel Regno Unito, e Archie e Lilibet sarebbero già stati iscritti a una scuola britannica. La coppia vivrà in una residenza privata e non appartanente alla Famiglia Reale. Il loro rientro, inoltre, non comporterebbe alcun cambiamento nei rispettivi ruoli e status. Harry e Meghan continueranno ad essere membri non attivi della Famiglia Reale, in linea con la scelta da loro espressa e con gli accordi raggiunti negli ultimi anni.  
—internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Agosto 2026

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