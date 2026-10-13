Harry e Meghan ripartono da Nottingham per riconquistare l’opinione pubblica

(Adnkronos) –

Harry e Meghan faranno questo giovedì la loro prima apparizione pubblica insieme nel Regno Unito dal settembre 2022, quando parteciparono agli eventi legati alla morte della regina Elisabetta. I Sussex hanno scelto di ricominciare, simbolicamente, da Nottingham, la città dove, dopo l’annuncio del loro fidanzamento nel 2017, promossero un evento di sensibilizzazione sull’Aids per il Terrence Higgins Trust. Questa volta, la coppia visiterà tre enti di beneficenza: il Community Recording Studio; EpicPartners, un’organizzazione che offre tutoraggio sportivo ai bambini; e la Himmah Food Bank, dove saranno raggiunti anche dai membri della Hubb Community Kitchen, nata in seguito all’incendio della Grenfell Tower nel 2017. Proprio in quell’anno, Harry godeva nel Regno Unito di un picco di popolarità pari a quello del fratello William, secondo YouGov. La frettolosa partenza dei Sussex dalla Gran Bretagna, dopo la pubblicazione dell’autobiografia ‘Spare’, l’intervista piena di accuse con Oprah Winfrey e vari documentari, hanno fatto crollare il gradimento britannico. William e sua moglie continuano a godere di grande popolarità, rimanendo i membri della famiglia reale più amati. Al momento, invece, Harry e Meghan hanno un indice di gradimento pari alla metà o inferiore rispetto a nove anni fa.

Questo lascia Harry, le cui prospettive, sia in termini di reddito che di influenza, dipendono in gran parte dalla popolarità con il compito di risalire la montagna dalla valle come se stesse gattonato – scrive il Times – Durante una partita di rugby, la scorsa settimana, Harry, ex patrono reale della nazionale inglese (ruolo assunto dalla principessa del Galles), avrebbe ricevuto dei fischi quando il suo volto è stato inquadrato dalle telecamere, sebbene i fischi potrebbero facilmente essere spiegati con la reazione del pubblico a una decisione arbitrale. Inoltre, i fondi per la sicurezza di Harry sono ancora sotto esame, anche se il principe sembra più rilassato rispetto allo scorso anno, quando affermò: “Non riesco a immaginare un modo in cui potrei riportare mia moglie e i miei figli nel Regno Unito”, perché riteneva che non sarebbero stati al sicuro.

Il sostegno di Meghan all’organizzazione benefica Hubb Community Kitchen, che si batte per le donne, richiama i suoi giorni di gloria come membro della famiglia reale. L’associazione è nata in seguito al disastro di Grenfell e nel 2018 la duchessa ha partecipato a numerose visite pubbliche e private, che l’hanno portata a promuovere il libro di ricette di beneficenza della Hubb, intitolato Together. Ne ha scritto la prefazione e ha ospitato la presentazione a Kensington Palace: il libro ha raccolto oltre 900.000 sterline per beneficenza. Da allora Hubb ha cessato le attività, dato che le famiglie di Grenfell sono state ricollocate, ma giovedì Meghan dovrebbe riunirsi con alcuni dei suoi membri. La scorsa settimana Meghan ha annunciato una collaborazione con Malala Yousafzai. La duchessa devolverà parte dei profitti derivanti dalla vendita di tè e marmellate della sua azienda As Ever a sostegno della Giornata internazionale delle bambine, promossa dalla premio Nobel britannica. Domenica, Meghan ha fatto notizia posando per una felpa dell’organizzazione benefica americana Moms Offering More, che raccoglie fondi per le famiglie bisognose.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Ottobre 2026