Harry e Meghan, Bbc: “Sono arrivati nel Regno Unito”. Il rientro con i figli dopo sei anni

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Harry e Meghan sono arrivati nel Regno Unito. Lo riferisce la Bbc, secondo cui il duca e la duchessa di Sussex, con i loro figli Archie e Lillibet, sono rientrati nel Paese a bordo di un volo privato dalla California. Un portavoce del secondogenito di re Carlo ha precisato che "questo non è qualcosa su cui sui rilasciamo commenti". Nei giorni scorsi era stato anticipato il rientro nel Regno Unito, dopo sei anni, di Harry e Meghan. Il duca e la duchessa di Sussex, secondo quanto riferiscono i media inglesi, andranno a vivere in una proprietà privata nelle Cotswolds, fuori Londra. Archie e Lilibet sono già stati iscritti in una scuola britannica e cominceranno la prossima settimana. Il loro rientro, inoltre, non comporterebbe alcun cambiamento nei rispettivi ruoli e status. Harry e Meghan continueranno ad essere membri non attivi della Famiglia Reale, in linea con la scelta da loro espressa e con gli accordi raggiunti negli ultimi anni. Stando alle ricostruzioni, Re Carlo sarebbe stato informato soltanto all'inizio di questo mese del ritorno dei Sussex. Una notizia arrivata inaspettatamente, anche considerando che Carlo aveva incontrato il figlio poche settimane fa, senza che i due gli avessero anticipato la loro intenzione.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026