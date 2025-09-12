Harry a Kiev con la sua Invictus Games Foundation: “Per aiutare i feriti”

(Adnkronos) –

Visita a sorpresa oggi a Kiev del principe Harry: su invito del governo ucraino, il duca di Sussex e un team della sua Invictus Games Foundation saranno nella capitale per illustrare nuove iniziative a sostegno della riabilitazione dei militari feriti, per fare "tutto il possibile" per aiutarli nel percorso di guarigione. All'inizio di quest'anno si stimava che la guerra in Ucraina avesse già lasciato 130mila persone con disabilità permanenti, e il governo ha ora posto la riabilitazione attraverso lo sport al centro della sua politica di aiuto ai veterani. "Non possiamo fermare la guerra, ma possiamo fare tutto il possibile per aiutare il processo di ripresa", ha dichiarato, parlando al 'Guardian' a bordo di un treno notturno diretto verso la capitale ucraina. Harry ha spiegato di essere stato inizialmente invitato a Kiev da Olga Rudnieva, fondatrice e CEO del 'Superhumans Trauma Centre' di Leopoli, in Ucraina, che cura i feriti che hanno subito amputazioni. Aveva visitato il centro ad aprile, ma poi l'ha incontrata per caso un paio di mesi fa negli Stati Uniti. "Ho incontrato Olga a New York. È stato un incontro casuale e le ho chiesto cosa potessi fare per aiutarla. Mi ha risposto che il maggiore impatto sarebbe arrivato da una visita a Kiev. Ho dovuto chiedere a mia moglie, e al governo britannico se fosse d'accordo. Poi è arrivato l'invito ufficiale". "A Leopoli non si vede molto della guerra. Questa è la prima volta che vedremo le vere distruzioni".

L'Ucraina ha partecipato per la prima volta nel 2017 agli Invictus Games, competizione fondata dal Principe nel 2014 per consentire ai veterani feriti di partecipare ad eventi sportivi. Il Duca ha ricordato l'accoglienza riservata alla squadra ucraina ai Giochi dell'Aja due anni fa. "È stato straordinario. Ognuno dei partecipanti ha dovuto affrontare un viaggio per raggiungere quei giochi, ma nessuna delle altre nazioni in gara sarebbe tornata in guerra. Ecco perché gli ucraini si sono distinti. Tutti sentivano un immenso legame con loro. Alcuni concorrenti venivano tolti dal campo di battaglia per poi tornarci. Significa molto per noi, perché significa molto per loro". Durante il viaggio, Harry visiterà il Museo Nazionale della Storia dell'Ucraina nella Seconda Guerra Mondiale. Si prevede che trascorrerà del tempo con 200 veterani. Incontrerà anche il primo ministro ucraino, Yulia Svyrydenko. Per Natalia Kalmykova, Ministro ucraino per gli Affari dei Veterani, lo sport sta svolgendo "una funzione chiave nell'assistenza medica ai veterani". "E grazie al nostro rapporto con la Invictus Games Foundation abbiamo consolidato e continuiamo a sviluppare il ruolo dello sport nel recupero".



Pubblicato il 12 Settembre 2025