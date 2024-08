Harris-Trump, la vicepresidente avanti: l’ultimo sondaggio

(Adnkronos) – Kamala Harris in vantaggio su Donald Trump. E' il quadro offerto dal sondaggio Washington Post-ABC News-Ipsos che fotografa il testa a testa in vista delle elezioni del 5 novembre negli Stati Uniti. Il sondaggio, tra elettori registrati a livello nazionale, attribuisce il 49% alla vicepresidente e il 45% all'ex presidente. La situazione cambia se nella corsa viene inserito anche il terzo candidato, Robert F. Kennedy, che conquista il 5%. La candidata democratica, che si appresta a salire sul palco dell'imminente convention, nella contesa a 3 avrebbe il 47% dei consensi mentre Trump si fermerebbe al 44%. All'inizio di luglio, evidenzia il Washington Post, Trump era a 43%, Joe Biden al 42% e Kennedy al 9%. Il quotidiano specifica che la leadership di Harris nel sondaggio, se si considera il margine di errore, non può essere considerata significativa in ottica statistica. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Agosto 2024