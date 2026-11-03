Harley-Davidson presenta a Eicma la nuova Sprint 440

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Harley-Davidson amplia la propria offerta con la Sprint 440, una moto di media cilindrata pensata per chi si avvicina alle due ruote. Progettata e sviluppata in collaborazione con Hero MotoCorp, farà il debutto pubblico propiro domani in Eicma 2026, a Milano.

La nuova Sprint 440 riprende l’impostazione cruiser del marchio americano, con un profilo stretto, una sella fastback e un parafango posteriore corto. L’altezza della sella, pari a 671 millimetri con il pilota a bordo, è studiata per agevolare l’appoggio dei piedi a terra, mentre il peso dichiarato in ordine di marcia è di 189 chilogrammi.

«La nuova Harley-Davidson Sprint 440 è il nostro invito a mettersi in sella», dichiara Artie Starrs, presidente e amministratore delegato di Harley-Davidson. «È una motocicletta ideale per diverse tipologie di motociclisti: per chi si avvicina per la prima volta alle due ruote e desidera acquisire esperienza e sicurezza, per chi vuole tornare in sella dopo un periodo di pausa, ma anche per i motociclisti più esperti alla ricerca di una moto semplice e divertente».



Il motore è un monocilindrico da 440 cc eroga una potenza massima di 20 kW a 6.000 giri al minuto e una coppia di 38 Nm a 4.000 giri mentre il cambio è a sei rapporti e adotta quinta e sesta marcia overdrive per contenere il regime del motore alle velocità di crociera.

Sul fronte delle dotazioni, la Sprint 440 dispone di strumentazione Tft a colori in un alloggiamento circolare da 3,5 pollici, illuminazione interamente a Led e presa Usb-C. Tre le colorazioni previste: Dark Billiard Gray, Vivid Black e Teal Thunder, abbinate a grafiche arancioni sul serbatoio.

Sulla fiancatina debutta il personaggio grafico Harley Hare, con decorazioni che potranno variare a seconda del mercato.

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Pubblicato il 3 Novembre 2026