Auto e Moto

Harley-Davidson lancia RIDE, una piattaforma globale tra heritage e brand

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Harley-Davidson inaugura una nuova fase della propria evoluzione con il lancio di RIDE, piattaforma globale pensata per rafforzare il posizionamento del marchio e dialogare con una nuova generazione di motociclisti. 
RIDE si configura come un progetto che va oltre la comunicazione tradizionale, si tratta di un’iniziativa che punta a valorizzare l’identità storica del brand, reinterpretandola in chiave contemporanea. Si parla di un ritorno alle origini, infatti l'elemento chiave del lancio è anche il recupero dello storico logo Bar & Shield, un simbolo identitario del brand, che viene reintrodotto all’interno di una nuova veste visiva.   “Sono entusiasta di lanciare la piattaforma RIDE come un vero e proprio nuovo inizio per il brand, in vista della presentazione della nostra strategia aziendale a maggio. RIDE celebra il divertimento e la gioia che si provano guidando la migliore moto al mondo: una Harley-Davidson”, ha dichiarato Artie Starrs, Presidente e CEO di Harley-Davidson.
 
—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Kia accelera verso il 2030, target 4,13 milioni di vendite e un milione di elettriche l’anno

1 ora fa

Una manutenzione regolare riduce i consumi fino al 15%

1 ora fa

MV Agusta lancia la scuola ufficiale con Tutti Pazzi per la Pista

1 ora fa

MINI e Paul Smith al Salone del Mobile con “A Garden of Curiosity”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio