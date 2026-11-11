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Hanssen (Wind Tre): “”Investito molto su 5G, unici a offrire uno Standalone vero””
“Sul 5G abbiamo fatto molto ma c’è ancora molto da fare per completare la copertura 5G per tutti i cittadini. La garanzia di un servizio di emergenza prioritario non deve valere soltanto nelle grandi città, ma sull’intero territorio”. Lo afferma Benoit Hanssen, co-CEO di Wind Tre, intervenuto a Ericsson Imagine Italy 2026, l’evento organizzato da Ericsson a Roma, presso la Sala delle Colonne all’Eur.
Pubblicato il 11 Novembre 2026