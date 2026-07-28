Hankook entra sulla Porsche 911 Carrera con i Ventus S1 Evo Z

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Hankook raggiunge un nuovo traguardo nella fornitura di pneumatici di primo equipaggiamento diventando, per la prima volta, partner della Porsche 911 Carrera. Dopo circa dieci anni di collaborazione con il costruttore di Stoccarda, il marchio coreano porta sulla celebre sportiva i nuovi Ventus S1 Evo Z sviluppati specificamente per questo modello e identificati dalla marcatura NA2 sul fianco. La dotazione prevede una configurazione differenziata con pneumatici 235/40 ZR19 all'anteriore e 295/35 ZR20 al posteriore, dimensioni studiate per valorizzare le caratteristiche dinamiche della 911 Carrera. L'obiettivo del progetto era garantire precisione di sterzata, elevata stabilità alle alte velocità e massima aderenza sia nell'impiego quotidiano sia nella guida sportiva. Il programma di sviluppo ha richiesto diversi anni di lavoro e una stretta collaborazione tecnica con Porsche. Gli ingegneri Hankook hanno progettato un battistrada specifico per i due assi, sviluppando anche una nuova mescola con resine speciali e silice per migliorare il comportamento su asciutto e bagnato. L'ottimizzazione delle cariche rinforzanti ha consentito di aumentare la reattività del pneumatico, soprattutto in presenza di un velo d'acqua sull'asfalto. Per validare il progetto, Hankook ha adottato un programma di prove particolarmente articolato, testando la nuova copertura su tre differenti circuiti internazionali. Le verifiche dedicate alla maneggevolezza e ai cambi di direzione sono state effettuate presso i centri prova di ATP Papenburg e Idiada, in Spagna, mentre le prestazioni ad alta velocità sono state sviluppate sul circuito di Nardò, in Italia. Le prove sul bagnato si sono invece svolte a Pferdsfeld e su altri impianti dedicati. L'arrivo sulla Porsche 911 Carrera rappresenta una tappa importante per Hankook nel segmento delle sportive ad alte prestazioni.

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Pubblicato il 28 Luglio 2026