Hamilton, svelato il casco che indosserà in Ferrari

(Adnkronos) – L'attesa sta, quasi, per finire. L'era Lewis Hamilton in Ferrari inizierà nel weekend del 16 marzo, quando la Formula 1 ripartirà con il Gp d'Australia, ma intanto il pilota inglese sta prendendo confidenza con Maranello. Dopo i primi giorni e l'esordio in pista con la Rossa, il team principal Fred Vasseur ha mostrato all'ex Mercedes il casco che indosserà nella sua avventura in Ferrari. Si tratta di un casco giallo, con rifiniture rosse, come mostrato sui profili social ufficiali del Cavallino. Le foto ritraggono Hamilton sorridente ed entusiasta mentre guarda il suo nuovo casco e abbraccia Vasseur. Segno che l'ambientamento, per il 7 volte campione del mondo, procede al meglio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Gennaio 2025