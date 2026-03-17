Hamilton conferma la storia con Kim Kardashian? L’indizio social

(Adnkronos) –

Lewis Hamilton conferma la storia d'amore con Kim Kardashian? L'indizio arriva dal web. Nelle ultime ore, i social sono stati travolti da nuove indiscrezioni su un flirt tra il pilota della Ferrari e la nota imprenditrice americana, due icone che appartengono a mondi diversi ma sempre sotto i riflettori. A far scattare la curiosità dei fan, un dettaglio non banale: il commento lasciato dal sette volte campione del mondo sotto uno degli ultimi post Instagram di Kardashian. Una semplice emoji, con due occhi a forma di cuore, in segno di apprezzamento. Quanto basta per riaccendere il gossip attorno ai due, che a inizio febbraio erano già stati avvistati insieme al Super Bowl. Nessuna conferma ufficiale, ma un indizio che potrebbe dire molto per un personaggio riservato come Lewis Hamilton. Un indizio già diventato virale.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Marzo 2026