Hamilton: “Antonelli alla Ferrari? Non credo lo lascino andar via tanto presto…”

(Adnkronos) – "Antonelli alla Ferrari in futuro? È una possibilità, ma ci sono tanti bravi piloti. Non credo che Wolff lo lasci andare via tanto presto. Kimi merita quello che sta facendo e ha un grande team al suo fianco. Bono è una persona ostinata e sa indicargli la strada". Lewis Hamilton, pilota della Ferrari, ha parlato così nel media day del Gp di Formula 1 a Monza. L'inglese ha parlato del 'derby' che vivranno nel weekend di Monza gli appassionati, divisi tra il tifo per il leader del Mondiale Antonelli e la Ferrari: "Penso che in Italia – ha sorriso – il tifo sia soprattutto per la Rossa. Qui è papa e Ferrari, un po' come pasta e pizza. La penalità di Kimi? Penso che non avrà difficoltà a raggiungere subito le prime 5-6 posizioni. Noi dobbiamo restare concentrati sulla nostra gara".



"Cosa significa vivere il Gp di Monza con la Ferrari? È il secondo anno, mi devo ancora abituare. Non ho visto la livrea dedicata a Schumacher, ma quelle sette stelle che avremo, come le mie, mi daranno una bella sensazione". Il pilota britannico, arrivato all'Autodromo a bordo dell'iconica F40, ha spiegato: "Ricordo le domeniche con le partenze della Formula 1, la sigla che dava l’inizio all’evento. Era bellissimo vedere Schumacher, ai videogiochi sceglievo solo lui. Ora ho la possibilità di vivere quella esperienza come lui, è un personaggio enorme". Hamilton ha poi parlato delle novità della Ferrari in questo weekend: "Nuova power unit

? Speriamo che possa aiutare, sono orgoglioso del lavoro visto. C’è una concentrazione diversa rispetto all'anno scorso, abbiamo tutto per vincere anche se c'è tanta strada da fare". Sempre parlando dei cambiamenti sulla monoposto, il britannico ha spiegato che "oggi un input deve arrivare anche dai piloti. Ho spinto per avere cambi che non erano stati possibili l'anno scorso. Ho lavorato tanto al simulatore con l’obiettivo di crescere, perché venivo da una prospettiva esterna. Ho visto i progressi".

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Pubblicato il 3 Settembre 2026