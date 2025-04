Hamas, media: oggi delegazione attesa al Cairo per colloqui su nuova tregua

(Adnkronos) – Una delegazione di Hamas è attesa oggi al Cairo per i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza. La notizia, riportata dal canale saudita Al-Hadath, è stata rilanciata anche dai media israeliani. Secondo quanto ha riferito da Al-Hadath, Hamas si sarebbe dimostrata "flessibile" rispetto al numero di ostaggi israeliani da rilasciare in cambio del ritorno del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e sarebbe aperta alla possibilità di cedere il controllo dell'enclave palestinese. La delegazione dovrebbe essere guidata da Khalil al-Hayya. Il quotidiano libanese Al Akhbar aveva precedentemente riferito che, secondo fonti egiziane, i colloqui per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza avevano registrato una "accelerazione". Israele ed Egitto si sono intanto scambiati le bozze di documenti per un accordo, riporta la radio israeliana Kan, secondo cui le proposte mirano a colmare il divario tra la richiesta di compromesso egiziana e quella di accordo dell'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff. Alti funzionari israeliani hanno detto a Kan che è possibile raggiungere un accordo in tempi brevi. La proposta egiziana, di cui si è a conoscenza all'inizio della settimana, prevede il rilascio di otto ostaggi vivi e dei corpi di altri otto ostaggi in cambio di una tregua della durata compresa tra 40 e 70 giorni e il rilascio di un gran numero di terroristi e prigionieri palestinesi. Il mese scorso Witkoff ha proposto un accordo che prevedeva il rilascio di cinque ostaggi in cambio di un gran numero di prigionieri palestinesi, in cambio di un cessate il fuoco di due mesi. Intanto ieri un attacco israeliano contro un'abitazione nella zona di Katiba, a Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, avrebbe ucciso almeno 10 persone, fra cui 3 minorenni e 2 donne, scrive al Jazeera. Otto persone sarebbero state uccise in un altro attacco israeliano nella zona di Sheikh Nasser, a est di Khan Younis, nelle prime ore di ieri mattina. Altri attacchi aerei avrebbero colpito la zona di Rafah. I media locali palestinesi riportano inoltre la notizia di morti e feriti dopo gli attacchi israeliani contro un gruppo di civili nel quartiere di al-Atatra a Beit Lahiya, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza, dove per il momento si registrano 2 vittime. Le Nazioni Unite condannano l'impatto sui civili degli attacchi israeliani delle ultime settimane nella Striscia di Gaza, sottolineando che "una grande percentuale delle vittime sono bambini e donne". "Tra il 18 marzo e il 9 aprile 2025, si sono verificati circa 224 attacchi israeliani contro edifici residenziali e tende per sfollati", ha affermato l'Alto Commissariato per i diritti umani in una nota, aggiungendo che per i "36 attacchi documentati e verificati" dall'Ufficio, le vittime "finora erano solo donne e bambini". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Aprile 2025