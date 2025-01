Hamas ha un altro Sinwar: il fratello studia da leader a Gaza

(Adnkronos) – Per Hamas c'è un altro Sinwar. Dopo Yahya Sinwar, alla guida del gruppo c'è ora Mohammed Sinwar, fratello minore del leader di Hamas ucciso lo scorso ottobre da Israele, considerato la mente dell'attacco del 7 ottobre 2023 nel Paese. E Mohammed Sinwar "lavora per ricostruire il gruppo", scrive il Wall Street Journal dopo 15 mesi di operazioni militari israeliane che hanno ridotto in macerie l'enclave palestinese e fatto migliaia di morti. Secondo i funzionari arabi che fanno da mediatori nei colloqui per una tregua tra Hamas e Israele, Mohammed Sinwar si è dimostrato ostinato come il fratello maggiore nello spingere per un cessate il fuoco che garantisca la sopravvivenza di Hamas. E la violenza di questi mesi, evidenzia il giornale, ha creato una nuova generazione di reclute volenterose in una Gaza disseminata di ordigni inesplosi, che i combattenti di Hamas possono trasformare in ordigni improvvisati. "Siamo in una situazione in cui il ritmo con cui Hamas si sta ricostruendo è superiore a quello con cui le Idf lo stanno sradicando – ha osservato Amir Avivi, generala di brigata a riposo – Mohammed Sinwar sta gestendo tutto". Prima della guerra, secondo Israele, Hamas aveva fino a 30.000 combattenti. Adesso gli israeliani affermano di aver ucciso circa 17.000 combattenti e di averne catturati migliaia di altri. Non è chiaro il numero di nuove reclute (centinaia negli ultimi mesi, stando ai militari israeliani, mentre funzionari arabi affermano di aver avuto segnalazione da Israele che potrebbero arrivare a essere migliaia), attirate con la promessa di cibo, aiuti e assistenza medica per i ragazzi e le loro famiglie, come dicono i funzionari arabi, secondo i quali Hamas andrebbe alla ricerca di giovani palestinesi da 'arruolare' anche in occasione di funerali e raduni di preghiera.

Dopo la morte di Yahya Sinwar, i vertici di Hamas in Qatar scelsero di non eleggere un nuovo leader, puntando su una dirigenza collettiva, ma i militanti di Hamas della Striscia non hanno accettato e attualmente operano in modo autonomo, guidati da Mohammed Sinwar, scrive ancora il giornale che cita i mediatori arabi coinvolti nei colloqui per il cessate il fuoco con Israele. Secondo il Wsj, si ritiene oggi Sinwar 'junior' sia un 50enne, che negli anni ha operato in gran parte 'dietro le quinte', conquistandosi il soprannome di "Ombra". "Stiamo lavorando sodo per scovarlo", ha detto un ufficiale israeliano di alto grado. Da Israele è accusato per il rapimento nel 2006 di Gilad Shalit, che anni dopo portò alla scarcerazione – nell'ambito di uno scambio di prigionieri – di suo fratello Yahya Sinwar. Oggi, secondo gli esperti, è il comandante di più alto livello di Hamas a Gaza insieme a Izz al-Din Haddad, capo militare per il nord di Gaza. E, secondo funzionari israeliani e arabi, Hamas controlla ancora ampie aree della Striscia di Gaza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Gennaio 2025