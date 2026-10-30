Halloween, non solo divertimento ma anche incassi record per i parchi divertimento italiani

La festa più paurosa dell’anno ha ormai ridefinito l’economia dei parchi. Un mese da solo vale circa il 15% degli incassi annuali. E quest’anno ci si aspetta un grande afflusso di visitatori perché la notte del 31 ottobre cade di sabato. Nel 2026 il calendario si è allungato: Gardaland propone un evento di ben 51 giorni, Mirabilandia di 37 giorni e Magicland di un mese intero, e tutti restano aperti anche il 1° novembre.



Pubblicato il 30 Ottobre 2026