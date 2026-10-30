Halloween, il pericolo dietro maschere e giocattoli: migliaia di articoli sequestrati in tutta Italia

(Adnkronos) – Migliaia di sequestri in tutta Italia di articoli per la festa di Halloween. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, in occasione della festa, hanno intensificato i controlli, e i finanzieri del Gruppo di Legnano si sono concentrati su due grandi magazzini situati nel legnanese. I controlli hanno permesso di sottoporre a sequestro oltre 18mila articoli fra decorazioni e accessori per feste riportanti indebitamente la marcatura Ce, non prevista per questa tipologia di prodotti e utilizzata per ingannare il consumatore finale sulla loro reale tracciabilità e qualità.

I successivi approfondimenti, sviluppati attraverso la ricostruzione della filiera commerciale, hanno consentito di risalire a un’impresa in provincia di Monza e della Brianza, individuata quale principale canale di approvvigionamento della merce non conforme. Sulla base degli elementi raccolti, i militari hanno eseguito una perquisizione presso i locali della società, rinvenendo e sequestrando ulteriori 170mila articoli e accessori per feste, tra cui anche addobbi natalizi già pronti per la commercializzazione, anch’essi recanti indebitamente la marcatura Ce. I rappresentanti legali delle attività commerciali coinvolte sono stati denunciati per i reati di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Circa 2.500 articoli a tema Halloween, tra peluche, decorazioni, gadget e giocattoli di vario genere, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo dalla Guardia di Finanza di Arezzo nell’ambito di una serie di controlli sulla sicurezza dei prodotti commercializzati sul territorio. L’attività, condotta dai militari del Gruppo di Arezzo su disposizione del comando provinciale delle Fiamme Gialle, è stata intensificata in vista dell’imminente festività di Halloween, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme a tutela dei consumatori e contrastare la vendita di prodotti non conformi.

In particolare, gli accertamenti hanno riguardato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 54/2011, in materia di sicurezza dei giocattoli, e dal Codice del Consumo (decreto legislativo 206/2005). Gli articoli sequestrati sono risultati privi della marcatura CE e delle informazioni minime obbligatorie, tra cui le indicazioni relative all’origine e alla composizione dei materiali. Carenze che non consentono di verificare la conformità dei prodotti agli standard di sicurezza e che potrebbero nascondere la presenza di sostanze tossiche o allergeni, potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. Nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono state contestate sanzioni amministrative, con importi compresi tra 1.500 e 10.000 euro.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Formia, in provincia di Latina, hanno effettuato una serie di controlli sul territorio e in un negozio a Spigno Saturnia, hanno individuato e sequestrato circa 3000 articoli di Halloween, tra cui maschere, costumi, decorazioni e accessori di vario genere non a norma e ritenuti pericolosi, che se immessi sul mercato avrebbero generato introiti per migliaia di euro.

Nel dettaglio, i prodotti, provenienti da Paesi extra Ue, erano infatti posti in vendita senza le informazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale ed europea, tra cui le indicazioni relative alla natura e alla composizione dei prodotti, alla ragione sociale e all’indirizzo dell’importatore o del produttore. Le violazioni accertate hanno determinato il sequestro dei prodotti potenzialmente pericolosi per i consumatori. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla competente Camera di Commercio.

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, in prossimità della festa di Halloween, hanno effettuato, nei confronti di tre distinte attività commerciali, il sequestro di oltre 17.000 articoli in quanto non conformi agli standard previsti. In particolare, gli accertamenti effettuati nei giorni scorsi dai militari del Gruppo di Ragusa e della Compagnia di Vittoria, presso attività commerciali della provincia, hanno consentito di individuare sugli scaffali articoli di Halloween, tra maschere, costumi, parrucche, zucche decorative, trucchi, giocattoli e articoli di bigiotteria, carenti dei requisiti minimi di informazione previsti dal Codice del Consumo a tutela dell’acquirente.

I prodotti sono risultati privi di marcatura Ce, istruzioni in lingua italiana e indicazioni sui materiali che li compongono. I tre titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le relative sanzioni amministrative fino ad un massimo di 25.823 euro ciascuno, mentre la merce sequestrata, una volta confiscata dalle competenti autorità, verrà distrutta.

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Pubblicato il 30 Ottobre 2026