Attualità

Halloween, Heidi Klum stupisce con il costume da ‘mano amputata’

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un costume da record per Halloween. Heidi Klum stupisce per celebrare il 25esimo anniversario del suo party dedicato a Halloween a New York. La 53enne top model e conduttrice si è presentata davanti ai fotografi travestita da… mano amputata. Klum è scesa da un van, come un enorme reperto su una scena di un crimine. La mega-mano, con unghie laccate e ossa esposte, si è mossa verso la passerella con qualche difficoltà. 

 

“La cosa più difficile è indossare questo costume, è molto pesante. Non ci è voluto tantissimo tempo, è stato un po’ complicato salire sul van. Non vedo molto bene, ma una volta all’anno si può fare…”, ha detto rispondendo alle domande. 

 

Il party di Halloween organizzato dalla top model è un appuntamento fisso a New York. Negli anni, Klum ha stupito più volte esibendo costumi ‘estremi’. L’edizione 2026, senza dubbio, è destinata a segnare un nuovo ‘record’…  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Da oggi scatta il contributo di 2 euro sui pacchi extra-Ue, nel mirino le spedizioni dalla Cina

11 minuti fa

Meloni: “Impegnata a chiudere bene mandato e riottenere fiducia, Quirinale non è nei miei piani”

27 minuti fa

Roma, investito da auto mentre attraversa via Cristoforo Colombo: morto 34enne

37 minuti fa

Deep Purple, Ian Gillan ricoverato: annullati i concerti di Lipsia e Amburgo

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio