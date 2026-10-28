Halloween a Torre Alemanna, alla scoperta del “Borgo Stregato” tra storia e realtà virtuale

Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale che mette alla prova il coraggio di piccoli e grandi. Un’attività particolare attesa che ha la finalità di avvicinare i visitatori alla conoscenza della suggestiva storia dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Il Borgo Stregato” è il tradizionale appuntamento in programma venerdì 30 ottobre, a partire dalle ore 18.00, a Torre Alemanna, Borgo Libertà, organizzato in occasione di Halloween per visitare con occhi e curiosità diverse angoli, corridoi, affreschi, stanze e torre del Complesso oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo. L’iniziativa è promossa da Frequenze, ente gestore del sito di proprietà del Comune di Cerignola.

Dopo il ritrovo dei partecipanti all’ingresso delle antiche mura di Torre Alemanna, piccoli e grandi saranno accompagnati nella visita dell’antica struttura, con la possibilità – per chi lo desidera – di venire vestito anche in costume. Sarà anche un’occasione per scoprire il progetto “Torre Alemanna VR”, finanziato nell’ambito dell’avviso pubblico per il riparto del fondo per il funzionamento dei Piccoli Musei del Ministero della Cultura, che attraverso l’utilizzo di un visore permetterà di visitare ed esplorare con la realtà virtuale il complesso museale, ammirando com’era un tempo la Torre durante i fasti del Medioevo quando era attiva la produzione di ceramiche e la coltivazione dei campi nei pressi dell’antica struttura. La realizzazione del nuovo servizio, ancora in fase di ultimazione, è affidata ad AuralTech S.r.l.s., mentre la verifica e la validazione dei contenuti storici e archeologici sono a cura dell’Università degli Studi di Foggia.

La serata proseguirà con un laboratorio creativo a tema Halloween e una merenda, mentre gli adulti potranno vivere un’apericena realizzata con i prodotti provenienti da “centonove/novantasei”, la bottega-cucina che a Foggia vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, la partecipazione a “Il Borgo Stregato” permetterà di conoscere maggiormente le bellezze storiche, culturali ed architettoniche di Torre Alemanna al fine di costruire cittadini del domani partecipi della vita della comunità, inseriti e protagonisti del proprio contesto quotidiano.



Pubblicato il 28 Ottobre 2026