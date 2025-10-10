Attualità

Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – La deputata fa l'haka in Parlamento e la seduta viene sospesa. Succede in Nuova Zelanda, dopo l'insediamento di una nuova deputata. Oriini Kaipara, maori, viene eletta e dopo il discorso di presentazione celebra la sua elezione con una haka, a cui si uniscono persone che assistono alla seduta. L'haka all'interno dell'aula parlamentare non è una novità assoluta, si tratta di una situazione che si è già verificata in passato.   Lo speaker della Camera, Gerry Brownlee, non approva. "No, questo no", dice. "Era stato garantito che non sarebbe successo… Non è possibile", dice. Quindi, scatta lo stop: "Seduta sospesa". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Filippine, terremoto di magnitudo 7,4 nel sud del Paese: allarme tsunami revocato

34 minuti fa

Blue economy: all’Assemblea di Confitarma focus su comunità industriale del mare

53 minuti fa

Ottobrata alla massima potenza, nel weekend fino a 27°C da Nord a Sud

1 ora fa

Eddie Wilson (Ryanair): “Ita? Andrà avanti zoppicando. Con il governo italiano rapporti buoni”. L’intervista

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio