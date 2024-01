Ha ereditato 25 milioni: “Non li merito”. E li donerà a sconosciuti

(Adnkronos) –

"Ditemi come devo donare 25 milioni di euro". Marlene Engelhorn è un'ereditiera austro-tedesca. Ha 31 anni, vive a Vienna Non ha costruito la sua ricchezza. E' una discendente di Friedrich Engelhorn, fondatore dell'azienda chimica e farmaceutica Basf. La giovane ha ereditato a settembre 2022, quando è morta la nonna. Ora, vuole redistribuire parte della ricchezza e vuole che 50 cittadini austriaci le dicano a chi o cosa destinare la somma, potenzialmente tutti i 25 milioni. "Ho ereditato una fortuna senza aver fatto nulla. Lo stato non vuole nemmeno tassarla", dice. La nonna della ragazza era Traudl Engelhorn-Vechiatto, a cui Forbes aveva attribuito un patrimonio di 3,8 miliardi di euro. Prima della morte della nonna, la giovane Marlene aveva chiarito l'intenzione di donare il 90% dell'eredità. Il progetto è partito e la ragazza ha già ricevuto la 'candidatura' di 10.000 cittadini. Saranno selezionate 50 persone, con 15 potenziali sostituti, per creare il 'consiglio' che sarà chiamato a decidere come usare il denaro. "Se i politici non fanno il loro lavoro e non redistribuiscono, allora dovrò farlo da sola. Molte persone faticano a far quadrare i conti pur avendo un lavoro, pagano le tasse su ogni singolo euro che guadagnano. Questo è un fallimento della politica: se la politica fallisce, i cittadini devono cavarsela da soli", dice l'ereditiera. La giovane si aspetta la collaborazione del 'consiglio dei 50 saggi': persone di ogni età e classe sociale dovranno proporre idee in una serie di meeting a Salisburgo, tra marzo e giugno, con il coinvolgimento di accademici e organizzazioni impegnate nel sociale. "Io -dice l'ereditiera- non ho diritto di veto: metto le mie risorse a disposizione di queste 50 persone e ho fiducia in loro". Se non dovessero arrivare decisioni con un ampio sostegno e larga condivisione, i soldi resterebbero a Marlene. Non è chiaro se effettivamente il progetto riguardi il 90% dell'eredità ricevuta: in tal caso, verrebbero donati oltre 22 milioni di euro su 25. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Gennaio 2024