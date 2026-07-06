GWM lancia ORA 5 in Italia

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GWM porta in Italia ORA 5, il nuovo C-SUV di Great Wall Motor già ordinabile presso la rete italiana, ORA 5 propone una gamma articolata su tre motorizzazioni: benzina turbo, full hybrid e 100% elettrrica. Il progetto ruota attorno a quattro pilastri: design emozionale, sistema ibrido, esperienza digitale e tecnologia accessibile. Lo stile esterno adotta il linguaggio “Full-Surface Fluid Sculpture”, con superfici morbide e continue ispirate alla natura, fari anteriori LED a goccia e una firma luminosa posteriore integrata nel lunotto. ORA 5 sarà disponibile in sei colorazioni esterne, tra cui Blu Lago, Nero Abissale, Verde Boreale, Grigio Metropoli, Bianco Aurora e, entro fine anno, Grigio Matt.



La gamma motori si apre con il 1.5 turbo benzina da 160 CV, abbinato a una trasmissione automatica 7DCT. La versione Full Hybrid Hi2 sviluppa 223 CV e 476 Nm di coppia, combinando un 1.5 turbo, una batteria agli ioni di litio da 1,09 kWh e un cambio DHT a due rapporti. Il sistema alterna automaticamente diverse modalità di funzionamento tra trazione elettrica e termica, con uno spunto da 0-100 km/h in 7,7 secondi, consumi medi dichiarati di 5,1 l/100 km e un’autonomia complessiva superiore a 1.000 km con un pieno.

La variante 100% elettrica, da 204 CV, utilizza una batteria da 58,3 kWh e dichiara fino a 435 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP, che salgono a 603 km nel ciclo urbano. La ricarica in corrente continua dal 10 all’80% richiede circa solo 30 minuti. Internamente troviamo un display centrale da 14,6 pollici, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, connettività Android Auto e Apple CarPlay wireless, navigazione online, aggiornamenti over-the-air, app di controllo remoto e comandi vocali. A bordo sono presenti ben 33 vani portaoggetti, console a doppio livello, ricarica wireless da 50W sulle versioni Premium e illuminazione ambientale fino a 64 colori. Due gli allestimenti previsti, Origin e Premium, disponibili a prescindere dalla motorizzazione. GWM quest'anno punta inoltre alle cinque stelle Euro NCAP 2026. Ultimo ma non ultimo GWM offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km sul veicolo e di 8 anni o 160.000 km sul pacco batterie.

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Pubblicato il 6 Luglio 2026