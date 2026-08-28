Gumirato confermato alla guida di Casa Sollievo della Sofferenza

Tre conferme, due nuovi ingressi e Gino Gumirato ancora alla direzione generale. Casa Sollievo della Sofferenza ridisegna i propri vertici a tre mesi dall’intervento di Papa Leone XIV sulla governance della Fondazione, con l’istituzione della Commissione chiamata a lavorare sul rilancio e sulla sostenibilità dell’Opera di San Pio da Pietrelcina. A guidare il nuovo Consiglio di amministrazione sarà don Lorenzo Simonelli, mentre Pietro Grasso è stato riconfermato vicepresidente. Restano nell’organismo anche Mauro Goletti e Marcello Mustilli. L’altro nuovo ingresso è Antonio Perno, attuale direttore generale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La nomina è stata effettuata nei giorni scorsi da Maximino Caballero Ledo, presidente della Commissione di indirizzo e vigilanza sulla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza – Opera di San Pio da Pietrelcina, sulla base dei poteri attribuiti all’organismo. Ed è proprio il ruolo della Commissione a collocare il rinnovo del Cda in un passaggio più ampio per il futuro dell’ospedale di San Giovanni Rotondo. L’organismo era stato istituito il 27 maggio scorso direttamente da Leone XIV con un chirografo che gli affidava il compito di individuare le soluzioni necessarie per rafforzare efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo della Fondazione. Alla Commissione sono stati attribuiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l’obbligo di riferire direttamente al Pontefice prima delle decisioni di particolare rilevanza riguardanti il patrimonio o lo Statuto dell’ente. Caballero Ledo, prefetto della Segreteria per l’Economia della Santa Sede, era stato scelto dal Papa come presidente della Commissione, affiancato dal coordinatore Fabio Gasperini e da Paolo Rudelli, Giordano Piccinotti e Giorgio Ferretti. Gumirato era stato inserito anche nel Comitato tecnico chiamato ad assistere l’organismo nelle materie giuridiche ed economiche. La conferma di Gino Gumirato alla direzione generale assume dunque un significato di continuità nella fase di riorganizzazione avviata nei mesi scorsi. A Gumirato resta attribuito anche il ruolo di rappresentante legale della Fondazione. Definita infine la composizione del Collegio sindacale. Lorenzo Centonze è stato riconfermato presidente e sarà affiancato da Simone Scettri ed Enrico Calabretta.

Con il nuovo assetto, Casa Sollievo mantiene quindi alcuni dei suoi riferimenti e introduce due nuovi componenti nel Cda, mentre prosegue il percorso avviato dalla Santa Sede per definire gli equilibri organizzativi ed economici dell’Opera fondata da San Pio.



Pubblicato il 28 Agosto 2026