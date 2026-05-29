Gumirato: “Commissione di indirizzo, non un commissariamento”

“La Commissione garantirà la continuità di un presidio d’eccellenza in campo medico, chirurgico e della ricerca scientifica. Ovviamente non è un commissariamento, è una Commissione di indirizzo e vigilanza, così come avviene in molti governi quando si occupano delle società partecipate. Lo afferma in una nota il direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza Gino Gumirato in merito alla nomina della commissione di indirizzo e vigilanza istituita da Papa Leone XIV, ed arrivato a quasi un mese dalla visita a San Giovanni Rotondo del segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin. “La Fondazione, entro il mese di giugno – prosegue Gumirato – approverà il bilancio al 31 dicembre del 2025 e con la scadenza del bilancio cadranno anche le cariche e ci sarà la necessità di nominare il Consiglio di Amministrazione e di nominare il direttore generale. E in quella sede andremo a verificare sul campo gli effetti di questa nuova Commissione”. Gumirato sostenendo anche che “per quanto attiene alla composizione della Commissione, “si tratta dei massimi vertici delle istituzioni economiche e patrimoniali del Vaticano. Tutte le persone con le quali abbiamo avuto modo di collaborare in maniera molto profonda in questi anni e con le quali ci lega un senso di stima e amicizia nel rispetto dei ruoli istituzionali di ognuno. In definitiva il compito della Commissione sarà quello di garantire la continuità di presidio di eccellenza in campo medico, chirurgico e della ricerca scientifica del nostro ospedale e nel farlo non potrà che ispirarsi ai valori del santo fondatore Padre Pio da Pietrelcina”.



Pubblicato il 29 Maggio 2026