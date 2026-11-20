Attualità
Guillermo Mariotto, il giudice dal carattere ‘istrionico’ -Aggiungi contatto podcast, Adnkronos
Chi è davvero Guillermo Mariotto, stilista e giudice del programma di Rai Uno ‘Ballando con le stelle’, al centro delle polemiche per il recente litigio in tv con Barbara D’Urso.
Estratti audio: VIDEO Ballando, scontro D’Urso – Mariotto: parla Guillermo – La volta buona 16/11/2026 – Rai – 16 nov 2026
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Pubblicato il 20 Novembre 2026