Guidesi (Regione Lombardia): “Con Officina Ai fabbrichiamo intelligenza artificiale”

Officina Ai “significa fabbricare e produrre intelligenza artificiale, ovvero avere un nuovo distretto, una nuova filiera e un nuovo ecosistema che si occuperà di produrre IA a beneficio di tutte le altre zone di innovazione e sviluppo che nasceranno in Lombardia. È un’opportunità di autosostenibilità anche dal punto di vista tecnologico ed economico”. Così Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, intervenendo a Milano all’incontro organizzato da Assolombarda in collaborazione con Regione Lombardia e Made per firmare la delibera che dà il via alla fase due della Zona di Innovazione e Sviluppo (Zis) di Milano dedicata all’Intelligenza Artificiale, che prende il nome di “Officina AI”.



Pubblicato il 20 Ottobre 2026