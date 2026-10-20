Attualità

Guidesi (Regione Lombardia): “Con Officina Ai fabbrichiamo intelligenza artificiale”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Officina Ai “significa fabbricare e produrre intelligenza artificiale, ovvero avere un nuovo distretto, una nuova filiera e un nuovo ecosistema che si occuperà di produrre IA a beneficio di tutte le altre zone di innovazione e sviluppo che nasceranno in Lombardia. È un’opportunità di autosostenibilità anche dal punto di vista tecnologico ed economico”. Così Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, intervenendo a Milano all’incontro organizzato da Assolombarda in collaborazione con Regione Lombardia e Made per firmare la delibera che dà il via alla fase due della Zona di Innovazione e Sviluppo (Zis) di Milano dedicata all’Intelligenza Artificiale, che prende il nome di “Officina AI”.


Pubblicato il 20 Ottobre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Champions League, oggi Psg-Barcellona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

18 minuti fa

Taisch (Made): “Ai il più grande acceleratore di produttività dei prossimi anni”

33 minuti fa

Biffi (Assolombarda): “Intelligenza artificiale futuro dell’industria”

33 minuti fa

Zoppas (Ice): “Chi non usa l’Ai rischia di rimanere indietro”

33 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio