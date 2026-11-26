(Adnkronos) – Si allarga il gruppo dei ristoranti al vertice de La Guida d’Italia 2027 de L’Espresso.

I 5 Cappelli passano da 21 a 27, con sette nomi nuovi: Emanuele Scarello (Agli Amici), Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini 12 Apostoli), Enrico Bartolini (Enrico Bartolini al Mudec), Anthony Genovese (Il Pagliaccio), Michelangelo Mammoliti (La Rei Natura), Floriano Pellegrino e Isabella Potì (Bros’) e Nino Rossi (Qafiz). Una crescita in controtendenza rispetto alla Guida Michelin, che quest’anno ha ridotto i tristellati italiani da 15 a 13, senza nuovi ingressi.

Tra i 20/20, raddoppiati da sei a dodici, entra Mauro Uliassi. Il suo ristorante di Senigallia sale da 19,5 al punteggio pieno nello stesso anno in cui la Michelin, dopo otto anni, lo ha riportato a due stelle, e fa della città marchigiana, insieme a Modena, una delle due in Italia con due insegne al massimo.

Sul palco del Pirelli HangarBicocca, il premio Miglior giovane chef 2027 è andato a Laura Santosuosso di Sandì, a Milano, ed è stato consegnato da Luca Adobati di Casa Romano, ad Alzano Lombardo. La Guida lo aveva scelto già un anno fa, quando il suo nome era ancora poco conosciuto, e nei mesi successivi lo chef bergamasco ha raccolto nuove conferme, fino alla prima stella Michelin di qualche settimana fa. “Giudicare significa assumersi delle responsabilità e avere il coraggio di scommettere su un talento prima degli altri – ha spiegato il curatore Luca Gardini -. L’Espresso lo fa da anni, preferiamo anticipare i tempi piuttosto che inseguirli”.

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Pubblicato il 26 Novembre 2026