Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Controffensiva Kiev è fallita”

(Adnkronos) – La controffensiva lanciata da Kiev nelle settimane scorse per riprendere i territori conquistati dai russi in Ucraina "è fallita". E' la convinzione espressa dal presidente russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie di stampa in occasione del suo incontro a San Pietroburgo con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. "Non c'è nessuna controffensiva – ha detto – Esiste, ma è fallita". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2023