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Guerra in Iran, attacchi Houthi contro l’aeroporto di Riad: morti 3 cittadini sauditi

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(Adnkronos) – E' di tre cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel regno feriti il bilancio di due attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale 'King Khalid' di Riad. Lo ha reso noto l'Aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, mentre il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita (Saudia
Airlines). Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Due giorni fa, altre tre persone – tutte di nazionalità straniera – erano morte in attacchi lanciati dagli Houthi contro l'aeroporto di Riad e quello di Abhan, nel sud dell'Arabia Saudita. Una delle vittime è un pilota di Saudia Airlines, come riporta al-Arabiya, tv satellitare di proprietà saudita, precisando che la compagnia aerea ha reso noto che si tratta del pilota Hamoud Ali al-Kalthami. La compagnia aerea ha anche precisato che non c'erano passeggeri a bordo del velivolo danneggiato nell'attacco. Intanto, il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha condannato gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita. "In conformità con l'Accordo di Difesa della Mecca e le decisioni recentemente prese dal suo Comitato Strategico Politico e di Sicurezza, ci impegniamo a tutelare la sovranità, l'integrità territoriale e la sicurezza dell'Arabia Saudita. Gli Houthi devono fermare questi attacchi", ha scritto sulla piattaforma social X. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Ottobre 2026

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