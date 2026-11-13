Guerra ibrida, il peggio deve ancora venire. E l’Europa non sa come rispondere

(Adnkronos) – Quello che abbiamo visto finora della guerra ibrida contro l’Europa rischia di essere soltanto un assaggio. Attori ostili (russi, iraniani, cinesi, nordcoreani, più un mare di realtà non incasellabili) dispongono delle capacità necessarie a mettere seriamente in crisi interi sistemi da cui dipende il funzionamento delle nostre società: sanità, trasporti, telecomunicazioni, energia, logistica. Parlando solo del fronte russo, gli attacchi che si sono moltiplicati negli ultimi anni suggeriscono che Mosca stia mettendo alla prova – in modo costante e progressivo – le linee rosse occidentali, verificando fin dove può spingersi senza provocare una risposta significativa.

Il problema è che l’Europa continua a ragionare soprattutto in termini di resilienza. Proteggere le infrastrutture, prepararsi alle emergenze, ridurre i danni, continuare a funzionare anche sotto attacco. Tutto indispensabile, naturalmente. Ma insufficiente. Imparare a incassare meglio non significa convincere l’avversario a smettere di colpire.



Secondo un esperto di sicurezza con decenni di esperienza, sentito dall’Adnkronos, davanti agli attacchi di queste settimane occorrerebbe un cambio di mentalità, prima ancora che di strategia. Smettere di considerare ogni possibile contromisura come un rischio di escalation e riconoscere che l’escalation è già in corso, anche se l’Europa non ha fatto granché per alimentarla. Una guerra può essere combattuta anche da una parte sola, se l’altra vuole far finta di non esserne coinvolta. Ma questo non la mette al riparo dalle conseguenze.

La questione è passare dalla sola

deterrence by denial

, cioè rendere gli attacchi meno efficaci, a una credibile

deterrence by punishment

: far capire all’avversario che determinate aggressioni comporteranno costi superiori ai benefici che si aspetta. Senza rinunciare alla prudenza, alla proporzionalità e al rispetto del diritto, ma senza nemmeno trasformare il timore dell’escalation in un vincolo che finisce per paralizzare qualsiasi risposta.

E gli strumenti non mancano. Dalle sanzioni economiche al congelamento dei beni, dalle operazioni di controspionaggio per individuare e smantellare le reti russe e filorusse alle misure di military signalling. Fino alle capacità cyber offensive e alle covert operations , operazioni sotto copertura, che appartengono tradizionalmente all’arsenale degli Stati, da esercitare entro i limiti previsti dal diritto.

Non si tratta di rispondere indiscriminatamente a ogni provocazione, ma di costruire una scala credibile di contromisure. Con un obiettivo molto concreto: modificare il calcolo costi-benefici di chi decide di attaccare l’Europa.

Il vero ostacolo, a sentire chi conosce bene la materia, è la volontà politica di utilizzare questi strumenti. E convincere l’avversario di essere pronti a farlo.

Le vicende degli ultimi giorni aiutano a comprendere quanto siano vulnerabili le società europee.

Una mail non costa nulla, spedirla a migliaia di scuole è questione di pochi minuti. Le conseguenze, invece, possono essere pesanti: studenti evacuati, genitori costretti ad abbandonare il lavoro, artificieri e forze dell’ordine mobilitati, lezioni interrotte, strade bloccate, città in allarme.

Il secondo giorno di questa ondata, nonostante l’invio di oltre 3.700 email, solo 77 istituti hanno fatto uscire gli studenti, e la metà ha ripreso le lezioni dopo i controlli delle forze dell’ordine. La mossa del governo, evitare l’evacuazione “automatica”, ha sottratto agli autori delle minacce buona parte del risultato che cercavano di ottenere. Ma dimostra anche il limite di un approccio esclusivamente difensivo: il sistema ha imparato a gestire meglio l’emergenza, senza necessariamente ridurre la capacità o la volontà di chi l’ha provocata di tentare nuovamente.

Nelle ultime settimane l’Europa ha sperimentato un campionario quasi surreale di attacchi e intimidazioni.

Falsi allarmi bomba hanno coinvolto decine di voli, alcuni dei quali diretti in Italia. Il 3 novembre due Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono stati fatti decollare per scortare un aereo Ryanair proveniente da Dublino. Due giorni dopo, un’altra raffica di minacce.

Poi ci sono i frigoriferi. In Francia, un attacco informatico ha manipolato i sistemi di refrigerazione di circa 700 supermercati, facendo salire le temperature, deteriorando gli alimenti e provocando, in alcuni casi, principi d’incendio, e colpendo anche i macchinari che conservano il sangue negli ospedali. Simili attacchi si sono verificati in diversi Paesi europei, eppure l’Italia è stata colpita solo marginalmente. Sia perché gli impianti erano più protetti, sia per un’attività preventiva dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che già il 13 ottobre aveva diramato un’allerta tecnica agli operatori del settore. Il direttore generale Andrea Quacivi ha confermato al Tg1 che l’Agenzia aveva provveduto a informare gli operatori.

La Francia ha attribuito gli attacchi di ottobre a un’unità cyber dei Guardiani della Rivoluzione iraniani, mentre per quelli successivi le responsabilità non sono state ancora accertate. Quanto alle email che hanno terrorizzato scuole e aeroporti, non esistono finora prove pubbliche sufficienti per ricondurle alla Russia. Le firme, spesso grottesche, e i riferimenti a organizzazioni russe o islamiste non dimostrano nulla. E non si può escludere che alla strategia di destabilizzazione si aggiungano mitomani ed emulatori.

Non tutto ha la stessa regia. Però è chiaro che soggetti diversi hanno scoperto la stessa vulnerabilità: le società europee sono straordinariamente complesse, interconnesse e quindi esposte a perturbazioni anche minime.

E se oggi è possibile ottenere questi risultati con mezzi relativamente semplici, è legittimo domandarsi quali sarebbero le conseguenze di operazioni più sofisticate, coordinate e intenzionalmente distruttive.

Su un piano più ampio, il quadro è ambiguo solo per chi non vuole vedere. Da anni la Russia conduce una campagna di sabotaggi, interferenze, cyberattacchi e operazioni clandestine contro i Paesi europei. Non è una ricostruzione affidata a qualche analista particolarmente allarmista: è la valutazione ufficiale dell’Unione europea.

Un rapporto dell’International Institute for Strategic Studies, pubblicato nell’agosto 2025, ha ricostruito la crescita delle operazioni di sabotaggio russe contro le infrastrutture europee dal 2022. Con un problema ricorrente: la difficoltà degli Stati occidentali di coordinare risposte capaci di scoraggiare nuove aggressioni.

È un conflitto che si svolge sotto la soglia della guerra convenzionale per logorare una società: consumarne risorse, attenzione, fiducia. Per costringere le istituzioni a rincorrere continuamente emergenze piccole e grandi, ciascuna apparentemente insufficiente a giustificare una reazione significativa.

C’è anche un equivoco culturale da superare. In Europa siamo abituati a pensare che una guerra cominci con una dichiarazione ufficiale, o almeno quando si sganciano le prime bombe. Ma il fatto che una parte non si consideri in guerra non impedisce all’altra di condurre operazioni ostili.

E c’è il rischio di un secondo errore: attribuire all’avversario le nostre stesse categorie. Supporre, per esempio, che Mosca condivida la nostra riluttanza all’escalation o che interpreti la prudenza europea come un segnale di moderazione da ricambiare. Non è per forza così. Una risposta sistematicamente debole può essere letta come un invito a spingersi un po’ più avanti.

È un problema che una parte della comunità strategica internazionale sta affrontando con crescente preoccupazione.

In un’analisi pubblicata dall’European Policy Centre, Juraj Majcin e Jannik Hartmann sostengono che l’Europa debba rafforzare la deterrenza attraverso l’imposizione di costi alla Russia. Una strategia concentrata quasi esclusivamente sulla capacità di assorbire gli attacchi rischia di lasciare a Mosca la possibilità di procedere per piccoli passi, accumulando vantaggi senza mai oltrepassare una soglia che provocherebbe una risposta decisiva.

E in effetti la deterrenza europea, fondata perlopiù su resilienza e strumenti normativi, non è bastata a contenere le operazioni ibride russe.

Anche il problema dell’attribuzione, spesso invocato come ostacolo insuperabile, è reale ma non assoluto. Prima della Francia con gli iraniani, c’è stata la Germania, che ha accusato la Russia (uno dei presunti esecutori era in possesso di visto turistico italiano…) di aver piazzato droni esplosivi all’aeroporto di Lipsia nel punto in cui partivano aerei cargo destinati all’Ucraina.

La necessità di prove solide resta fondamentale. Sbagliare bersaglio, o adottare contromisure sproporzionate, significherebbe indebolire la credibilità della stessa deterrenza.

La questione in Italia non è nuova. Il 17 novembre 2025 Guido Crosetto ha presentato al Consiglio supremo di difesa un documento intitolato “Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva”. Tra le proposte figuravano la definizione di uno spazio cyber di interesse nazionale, la creazione di un’arma cyber civile e militare e di una riserva di specialisti, oltre a strutture di coordinamento dedicate al contrasto delle minacce ibride.

A un anno di distanza, gli allarmi bomba nelle scuole hanno dimostrato quanto sia ancora complicato tradurre la consapevolezza strategica in procedure operative uniformi. Le misure decise da Palazzo Chigi hanno corretto rapidamente la risposta iniziale, ma il problema più vasto resta aperto.

Anche a Bruxelles gli strumenti non mancano. L’Unione europea ha già introdotto un regime sanzionatorio specifico per le attività ibride russe e, nella propria strategia, prevede espressamente sia la deterrenza attraverso la resilienza sia quella fondata sull’imposizione di costi. Non è che l’Europa non abbia pensato a una risposta. Eppure, nonostante questi strumenti, le operazioni ostili continuano. Ed è legittimo chiedersi se la capacità europea di dissuadere l’avversario sia all’altezza della minaccia.

Il passaggio che manca non è soltanto giuridico o tecnologico. È politico e strategico: decidere quali comportamenti non possono essere tollerati, quali conseguenze devono produrre e chi è disposto ad assumersi la responsabilità di applicarle.

C’è infine un aspetto che rende questa stagione particolarmente pericolosa. Quando gli attacchi diventano abituali, si rischia di normalizzarli. Ci si abitua alle email minatorie, ai voli deviati, ai servizi interrotti. Si impara a conviverci. È esattamente il terreno su cui la guerra ibrida può prosperare: una successione di episodi che sembrano sopportabili se osservati singolarmente, ma che nel loro insieme consumano la capacità di reazione di un Paese.

Con un rischio ulteriore. Quello che oggi è un falso allarme potrebbe domani diventare un sabotaggio vero, magari contro un’infrastruttura dalla quale dipendono migliaia di persone. E non è detto che le contromisure preparate per il primo siano sufficienti ad affrontare il secondo. L’Europa non può permettersi di attendere che qualcosa di molto più grave accada per prendere atto della natura della minaccia. Deve certamente diventare più resiliente, ma anche più capace di deterrenza. Perché un avversario che non teme conseguenze può essere incoraggiato a colpire ancora, e più duramente.

Le scuole italiane hanno dimostrato che è possibile imparare a non farsi paralizzare da una mail. È un progresso importante. Ma la deterrenza comincia un passo più avanti: quando chi sta dall’altra parte del computer deve preoccuparsi delle conseguenze.

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Pubblicato il 13 Novembre 2026