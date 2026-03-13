Attualità

Gudmundsson, casa svaligiata a Firenze dopo il gol in Conference League: cos’è successo

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La rete segnata in Conference League contro il Rakow, ieri giovedì 12 novembre, è stata l'unica gioia della serata. Al suo ritorno a casa, Albert Gudmundsson ha avuto una brutta sorpresa: l'islandese ha trovato la sua casa svaligiata e ha denunciato il tutto (anche) sui social network, promettendo una ricompensa per chi fosse in grado di aiutarlo a ritrovare importanti oggetti personali.  Il numero 10 della Fiorentina ha invitato chi ha visto o sentito qualcosa a rivolgersi alle forze dell'ordine in modo collaborativo: "La mia casa è stata svaligiata ieri – si legge nella storia condivisa su instagram – e sono stati rubati diversi oggetti di valore ed effetti personali. Se qualcuno dovesse avere informazioni riguardo ai responsabili, per favore contatti me o la polizia. Verrà offerta una ricompensa".   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Iran, generale Ristuccia: “Viviamo la costante dell’incertezza”

20 minuti fa

Banksy, svelata l’identità: l’artista è Robin Gunningham (ma ha cambiato nome)

34 minuti fa

Riforme, Casellati: “Ddl premierato? Prima 6 mesi di confronto con opposizioni, sentito tutti”

1 ora fa

Grimaldi (Alis): “LetExpo crocevia di opportunità a livello mondiale”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio