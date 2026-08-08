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Guccini, a Pavana i funerali in forma privata

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(Adnkronos) – Si terranno oggi sabato 8 agosto a Pàvana i funerali di Francesco Guccini, morto giovedì scorso a 86 anni. Nella piccola frazione dell'Appennino tosco-emiliano, dove il grande cantautore ha vissuto ed è deceduto, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, come richiesto dalla famiglia. Nel Comune di Sambuca Pistoiese non ci saranno bandiere a mezz'asta, né manifesti funebri, né cerimonie pubbliche per attenersi alla volontà dei familiari.  
Niente lutto cittadino, quindi, che sarà invece proclamato a Modena, dove Guccini era nato nel 1940, e a Bologna, la città adottiva, dove era arrivato a 21 anni. La sobria cerimonia funebre si terrà nell'abitazione del cantautore alla presenza dei familiari e delle persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre a Bologna.  Dopo il momento intimo nella casa di Guccini, la salma sarà trasferita nel tempio crematorio bolognese e le ceneri saranno in seguito tumulate nel cimitero comunale di Pàvana, così come da espresso desiderio del defunto. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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