Guber Banca s’impegna nella lotta contro l’emergenza abitativa e investe in Homes4All

(Adnkronos) – Guber Banca, challenger bank in forte crescita, leader nel settore Npe e nei servizi alle Pmi, ha annunciato il perfezionamento di una collaborazione dall’importante valenza sociale, in linea con i propri valori e progetti Esg. Come si legge in una nota, infatti, il Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera per l'acquisizione di una partecipazione di minoranza in 'Homes4All Srl società benefit startup innovativa B Corp' ('H4A'). Certificata B Corp, H4A è una Società Benefit nata nel 2019 a Torino con la mission di realizzare nuovi modelli abitativi 'affordable' e di qualità promuovendo, l'equilibrio sostenibile tra il libero accesso a un bene primario come la casa e il profitto di investitori privati. L’obiettivo di H4A è infatti quello di diventare un punto di riferimento nel social housing a livello nazionale, un'area in cui le iniziative sono attualmente frammentate, ed avere un impatto significativo sul piano sociale, economico e ambientale nel Paese. Dopo gli sforzi profusi da Guber in favore del Fondo Salva Casa, un progetto che aveva l’obiettivo di garantire un piano finanziario alternativo a coloro che rischiavano di perdere la propria abitazione a causa di difficoltà economiche, la partnership con H4A segna un ulteriore impegno verso il tema dell'emergenza abitativa. In questo contesto, Homes4All rappresenta una vera e propria innovazione in quanto ha sviluppato un modello capace di valutare e misurare i risultati delle proprie operazioni per garantire agli investitori opportunità etiche e redditizie. "L’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Homes4All è parte integrante di una più ampia progettualità che mira a coniugare il successo aziendale e iniziative a impatto sociale sul territorio", ha dichiarato la Presidente di Guber Banca, Francesca Bazoli. L’emergenza abitativa è da sempre un tema molto sentito in Guber, tanto che abbiamo dimostrato la nostra attenzione al problema lavorando proattivamente al Fondo Salva Casa, una misura pensata per andare incontro ai piccoli proprietari in difficoltà. Siamo molto contenti di fare parte della società Homes4All che siamo convinti sia in grado di generare un impatto sociale ancor più importante su individui, comunità e ambiente". "Siamo orgogliosi che Guber Banca, massimo esperto nazionale di credit management – centrale nell’operatività di Homes4All – e riconosciuta nel settore per il suo impegno nello sviluppo di iniziative che promuovono tematiche cruciali come la sostenibilità ambientale, l’inclusione sociale, l’educazione finanziaria e il sostegno alla comunità, abbia deciso di entrare nella nostra compagine societaria", ha dichiarato Mario Montalcini, Amministratore Delegato Homes4All. "Accogliamo con entusiasmo la loro scelta che contribuirà certamente ad accelerare il nostro percorso di crescita a livello nazionale abbinando anche la giusta professionalità tecnica sul tema dell’emergenza abitativa". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Novembre 2023