“L’integrazione della diagnostica con l’intelligenza artificiale ha permesso di aprire dei nuovi scenari riguardo la valutazione diagnostica delle immagini”. Così il direttore sanitario di Marilab Future Labs, Marco Guazzaroni, a margine dell’evento “L’innovazione nell’imaging, per la prevenzione e il follow up: diffusion whole body e colonscopia virtuale” tenutosi a Pomezia.



Pubblicato il 27 Novembre 2026