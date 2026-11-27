Attualità
Guazzaroni (Marilab Future Labs): “Ai crea nuovi scenari per Imaging diagnostico”
“L’integrazione della diagnostica con l’intelligenza artificiale ha permesso di aprire dei nuovi scenari riguardo la valutazione diagnostica delle immagini”. Così il direttore sanitario di Marilab Future Labs, Marco Guazzaroni, a margine dell’evento “L’innovazione nell’imaging, per la prevenzione e il follow up: diffusion whole body e colonscopia virtuale” tenutosi a Pomezia.
Pubblicato il 27 Novembre 2026