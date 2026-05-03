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Guasto su aereo Sanchez, premier spagnolo atterra in Turchia

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(Adnkronos) – L'aereo sul quale viaggiava il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, che si stava recando in Armenia, è stato costretto ad atterrare in Turchia a causa di un imprevisto di natura tecnica. Fonti governative hanno riferito a Europa Press che la delegazione spagnola trascorrerà la notte ad Ankara prima di riprendere domani il viaggio verso Yerevan, dove è prevista la partecipazione di Sanchez al vertice della Comunità politica europea. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta all'Aeroporto Internazionale Zvartnots di Yerevan, dove è stata accolta dal vice primo ministro dell’Armenia, Mher Grigoryan, e dall'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica d'Armenia, Alessandro Ferranti. La premier parteciperà alla riunione della Comunità politica europea, in programma domani. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Maggio 2026

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