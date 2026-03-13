Guasto alla linea ferroviaria, treni in ritardo a Genova

(Adnkronos) – Circolazione ferroviaria rallentata questa mattina sulla linea tra Genova Nervi e Recco a causa di un guasto a un deviatoio. Il problema tecnico è stato risolto alle 7.35, ma ha provocato ritardi medi di circa 15 minuti, con punte che hanno raggiunto i 40 minuti su alcuni treni in transito nel levante genovese. La circolazione è poi tornata progressivamente alla normalità.

