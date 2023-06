Guardiola vince la terza Champions, il City fa ‘treble’

(Adnkronos) – Pep Guardiola torna a sollevare la Champions League, 12 anni dopo. Il tecnico catalano, dopo gli exploit con il Barcellona nel 2009 e nel 2011, riesce a condurre il Manchester City sul tetto d'Europa per la prima volta. Sale così al secondo posto per numero di Champions vinte, eguagliando Bob Paisley (Liverpool) e Zinedine Zidane (Real Madrid). Al primo posto solitario Carlo Ancelotti con 4, due con il Milan e due con il Real Madrid. Il City è l'ottava squadra in Europa capace di fare il 'treble' campionato-coppa nazionale-Coppa dei Campioni/Champions League. Questo l'elenco dei precedenti: 1967, Celtic; 1972, Ajax; 1988, Psv Eindhoven; 1999, Manchester United; 2009 e 2015, Barcellona; 2010, Inter; 2013 e 2020, Bayern Monaco; 2023, Manchester City. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Giugno 2023