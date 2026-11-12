Guardiola nel mirino degli Stati Uniti: l’ipotesi clamorosa per il dopo Pochettino

(Adnkronos) – Il futuro di Pep Guardiola potrebbe riservare una sorpresa. Dopo aver scritto pagine importanti della storia del Manchester City, il tecnico catalano potrebbe ritrovarsi davanti a una nuova sfida, questa volta con una Nazionale. Gli Stati Uniti, infatti, avrebbero messo il suo nome in cima alla lista per prendere il posto di Mauricio Pochettino, vicino a trasferirsi sulla panchina del Manchester United.



Secondo quanto riportato da ‘The Athletic’, la Federcalcio a stelle e strisce avrebbe individuato proprio nell’ex allenatore di Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City uno dei profili più interessanti per raccogliere l’eredità dell’argentino. L’obiettivo sarebbe quello di affidare la nazionale a un allenatore di primissimo livello, capace di accompagnare Pulisic e compagni in una nuova fase del progetto calcistico americano.

Non si tratterebbe, peraltro, di un interesse completamente inedito. In passato anche Paolo Maldini e Leonardo, durante la loro esperienza dirigenziale in ambito azzurro, avevano provato a sondare la disponibilità di Guardiola per un’avventura da commissario tecnico. I contatti erano arrivati fino a Barcellona, dove i due ex dirigenti del Milan avevano incontrato Guardiola per illustrargli il progetto. La risposta, però, era stata negativa: il tecnico aveva preferito non accettare, scegliendo di dare priorità al riposo e alla famiglia.

Intanto, sullo sfondo c’è una situazione che potrebbe accelerare ogni scenario. Mauricio Pochettino è attualmente concentrato sugli impegni della nazionale americana in Concacaf Nations League, con le due sfide contro Haiti in programma tra Miami e Cincinnati. Ma il suo nome continua a circolare con insistenza nei discorsi legati alla panchina del Manchester United. I Red Devils sono infatti alla ricerca di una nuova guida tecnica dopo l’esonero di Michael Carrick e Pochettino è il maggior indiziato per un futuro a Old Trafford. L’ostacolo, almeno sulla carta, non sembra insormontabile: l’argentino ha recentemente prolungato il proprio accordo con la federazione statunitense fino al 2030, ma nel contratto sarebbe prevista una clausola rescissoria da 7 milioni di sterline, pari a circa 9 milioni di euro.

Una cifra che il Manchester United potrebbe essere disposto a versare pur di assicurarsi l’allenatore argentino. Se l’operazione dovesse andare in porto, per gli Stati Uniti si aprirebbe inevitabilmente la ricerca di un nuovo commissario tecnico. E a quel punto il nome di Guardiola potrebbe trasformarsi da semplice suggestione a una possibilità concreta.

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Pubblicato il 12 Novembre 2026