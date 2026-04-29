Guardia medica a intermittenza a Celenza Valfortore, il sindaco: “Siamo abbandonati’

Nel comune di Celenza Valfortore, 1200 abitanti, 500 metri di altezza, il servizio di guardia medica funziona “a intermittenza”. Lo denuncia il sindaco Massimo Venditti. “Questa non è più un’emergenza, ma una condizione strutturale di abbandono – afferma il primo cittadino -. Nel mio comune si verifica troppo spesso la mancanza della guardia medica, anche durante le festività pasquali siamo rimasti senza assistenza, lasciando i cittadini privi di un presidio sanitario fondamentale. Il servizio di continuità assistenziale rappresenta un punto di riferimento indispensabile nei territori lontani da ospedali e pronto soccorso.

È il servizio che, nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi, garantisce l’assistenza medica di base per situazioni non differibili, intervenendo quando il medico di famiglia non è disponibile. Eppure, proprio nei territori che ne hanno più bisogno, perché lontani dagli ospedali e dai pronto soccorso, assistiamo a pause sempre più frequenti che lasciano i cittadini senza assistenza sanitaria”.

Venditti sottolinea anche che la situazione “si attacca in un quadro più ampio di progressivo svuotamento dei servizi nelle aree interne: sanità, trasporti e servizi pubblici sempre più ridotti, con comunità lasciate sole e senza risposte. Si continua a ragionare in termini di costi e numeri, ma qui si tratta di diritti. Nei territori come il nostro, la mancanza della guardia medica significa mettere a rischio la salute delle persone. Servono risposte concrete, rapide e definitive. Non si può continuare a garantire servizi essenziali a intermittenza: la salute dei cittadini non può dipendere da logiche economiche o da carenze di personale”.



Pubblicato il 29 Aprile 2026