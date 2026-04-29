Guardia medica a intermittenza a Celenza Valfortore, il sindaco: “Siamo abbandonati’
Continuità assistenziale assente anche nei festivi, disagi per i residenti di un’area lontana dagli ospedali
Nel comune di Celenza Valfortore, 1200 abitanti, 500 metri di altezza, il servizio di guardia medica funziona “a intermittenza”. Lo denuncia il sindaco Massimo Venditti. “Questa non è più un’emergenza, ma una condizione strutturale di abbandono – afferma il primo cittadino -. Nel mio comune si verifica troppo spesso la mancanza della guardia medica, anche durante le festività pasquali siamo rimasti senza assistenza, lasciando i cittadini privi di un presidio sanitario fondamentale. Il servizio di continuità assistenziale rappresenta un punto di riferimento indispensabile nei territori lontani da ospedali e pronto soccorso.
È il servizio che, nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi, garantisce l’assistenza medica di base per situazioni non differibili, intervenendo quando il medico di famiglia non è disponibile. Eppure, proprio nei territori che ne hanno più bisogno, perché lontani dagli ospedali e dai pronto soccorso, assistiamo a pause sempre più frequenti che lasciano i cittadini senza assistenza sanitaria”.
Venditti sottolinea anche che la situazione “si attacca in un quadro più ampio di progressivo svuotamento dei servizi nelle aree interne: sanità, trasporti e servizi pubblici sempre più ridotti, con comunità lasciate sole e senza risposte. Si continua a ragionare in termini di costi e numeri, ma qui si tratta di diritti. Nei territori come il nostro, la mancanza della guardia medica significa mettere a rischio la salute delle persone. Servono risposte concrete, rapide e definitive. Non si può continuare a garantire servizi essenziali a intermittenza: la salute dei cittadini non può dipendere da logiche economiche o da carenze di personale”.
Pubblicato il 29 Aprile 2026