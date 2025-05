GTA6, il nuovo trailer batte ogni record di visualizzazione

(Adnkronos) – Il prossimo capitolo della celebre saga Grand Theft Auto uscirà tra un anno, ma l’interesse del pubblico è altissimo. Ogni nuovo dettaglio diffuso da Rockstar Games, sviluppatore del titolo, continua a generare entusiasmo e aspettative senza precedenti. Un chiaro esempio di questo fenomeno è rappresentato dal secondo trailer del gioco, pubblicato martedì. Secondo quanto riferito dalla stessa Rockstar, il video ha superato i 475 milioni di visualizzazioni complessive su tutte le piattaforme. Il confronto con il primo trailer, pubblicato nel 2023 su YouTube e già allora considerato il più grande lancio non musicale nella storia della piattaforma, evidenzia la portata dell’evento: quel video raccolse “solo” 93 milioni di visualizzazioni nello stesso arco temporale. La società ha dichiarato che si tratta del più grande lancio video di sempre. Nel settore cinematografico, per confronto, il trailer di Deadpool & Wolverine ha totalizzato 365 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, mentre I Fantastici 4 ha superato quota 200 milioni. L’impatto del nuovo trailer conferma la straordinaria attesa per il titolo, seguito diretto di Grand Theft Auto V, uscito nel 2013 e ancora oggi tra i videogiochi più remunerativi della storia. Le stime indicano che GTA V abbia generato ricavi prossimi ai 10 miliardi di dollari grazie a una costante produzione di aggiornamenti e contenuti aggiuntivi. L’effetto del lancio si è esteso anche al comparto musicale. Il brano presente nel trailer, Hot Together delle Pointer Sisters (scritto da Sharon Robinson), ha visto un incremento del 182.000% degli ascolti su Spotify. La musica rappresenta da sempre un elemento caratterizzante della serie, utilizzata nelle stazioni radio di gioco, durante le missioni e nelle sequenze narrative. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2025