(Adnkronos) – L’annuncio dei candidati ai Game Awards 2026 ha rispettato quasi alla lettera le previsioni degli addetti ai lavori, incoronando Grand Theft Auto 6 come il titolo più nominato dell’edizione con ben otto menzioni. Si tratta di uno scenario decisamente insolito per la manifestazione ideata da Geoff Keighley, dato che l’attesissimo ritorno a Vice City non è ancora arrivato nei negozi e la stampa specializzata non ha potuto pubblicare alcuna recensione.

La pioggia di riconoscimenti copre praticamente ogni ambito in cui il titolo poteva legalmente competere, spaziando dal premio per il Game of the Year fino alla miglior regia, passando per la narrativa, il comparto grafico, la colonna sonora, il design audio e la categoria dedicata ai giochi d’azione e avventura. Nonostante questo dominio, l’opera dello studio statunitense non riuscirà a eguagliare lo storico primato stabilito nel 2025 da Clair Obscur: Expedition 33.

Il gioco di ruolo francese firmato da Sandfall Interactive aveva infatti raccolto tredici candidature e nove vittorie complessive, un traguardo irraggiungibile per GTA VI per via dei requisiti di idoneità che lo escludono dalle categorie indipendenti e per la presenza di una sola candidatura recitativa contro le tre ottenute l’anno scorso da Ben Starr, Charlie Cox e dalla vincitrice Jennifer English.

Proprio l’unica menzione nella categoria Best Performance offre uno degli spunti più interessanti dell’intera cerimonia, poiché riguarda l’attrice Manni L. Perez per un ruolo ufficialmente ancora segreto. Sebbene l’organizzazione non abbia specificato l’identità del personaggio, l’assegnazione di questi riconoscimenti ai ruoli da protagonista sembra confermare le indiscrezioni che da tempo associano la Perez a Lucia, una delle due figure centrali dell’avventura.

A condividere la vetta della classifica a quota otto candidature insieme al kolossal di Rockstar Games ci sono però anche due produzioni altrettanto blasonate, ovvero Control Resonant di Remedy Entertainment e Resident Evil Requiem di Capcom, entrambe incluse nella sestina finale per il premio principale. A completare la corsa al Game of the Year provvedono poi l’action orientale Phantom Blade Zero dello studio cinese S-Game, forte di sette menzioni complessive, e due titoli fermi a cinque nomination come 007 First Light di IO Interactive e il remake per Nintendo Switch 2 di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Sul fronte dei publisher è invece Nintendo a guidare il medagliere provvisorio con dodici candidature totali davanti a Capcom con undici, mentre tra le sorprese spiccano le cinque menzioni conquistate dall’indie cooperativo Big Walk e il ritorno di veterani come The Witcher 3: Wild Hunt e No Man’s Sky nelle categorie dedicate al supporto continuo. Per scoprire chi alzerà i trofei sul palco del Peacock Theater di Los Angeles bisognerà attendere la cerimonia condotta da Geoff Keighley, in programma nella notte italiana tra il 10 e l’11 dicembre.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026