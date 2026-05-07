GTA 6, il lancio su PC avverrà in un secondo momento

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia verso Grand Theft Auto VI continua a dominare il panorama videoludico globale. Dopo il rinvio ufficiale annunciato da Rockstar Games, il nuovo capitolo della serie arriverà il 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, mentre la versione PC resta esclusa dal lancio iniziale. In una recente intervista riportata da Bloomberg e rilanciata da diverse testate internazionali, il CEO di Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha spiegato che la scelta di posticipare l’uscita su PC non dipende da accordi commerciali con Sony (anche se alcuni rumours sembrerebbero confermare lo sviluppo di alcune trattative) o altri partner, ma da una strategia produttiva interna legata alla filosofia storica di Rockstar Games. Secondo Zelnick, il team preferisce concentrarsi inizialmente sulle piattaforme console, considerate il pubblico “core” della serie, così da garantire il massimo livello qualitativo prima di affrontare la frammentazione hardware del mercato desktop. Dal punto di vista tecnico, sviluppare prima su ecosistemi chiusi come PlayStation 5 e Xbox Series X|S permette agli sviluppatori di ottimizzare in maniera estrema CPU, GPU e gestione della memoria, lavorando su configurazioni standardizzate. Il mondo PC rappresenta invece un territorio molto più complesso: migliaia di combinazioni hardware, driver differenti e variabili software aumentano enormemente il rischio di instabilità e problemi al day one. È una strategia che Rockstar ha già adottato in passato con Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, entrambi arrivati su computer molti mesi dopo il debutto console. Ecco il secondo trailer rilasciato da Rockstar, in attesa di un terzo

Zelnick ha inoltre sottolineato che il peso delle aspettative attorno a GTA VI è “terrificante”, definendolo uno dei lanci più delicati nella storia dell’industria dell’intrattenimento. Alcune stime internazionali parlano di un budget produttivo superiore al miliardo di dollari, cifra che renderebbe il progetto uno dei videogiochi più costosi mai realizzati. Nonostante il mercato PC possa rappresentare oggi fino al 50% del fatturato di alcuni grandi titoli multipiattaforma, Take-Two ritiene ancora fondamentale consolidare prima la versione console. Dietro questa scelta esiste anche una logica commerciale ormai consolidata nell’ecosistema Rockstar: distribuire il gioco in fasi differenti consente di creare più ondate di vendite, spingendo parte dell’utenza ad acquistare il titolo due volte, prima su console e successivamente su PC, quando arriverà una versione ulteriormente rifinita e tecnicamente potenziata. Al momento Rockstar non ha ancora comunicato una data ufficiale per la release PC, ma le dichiarazioni di Zelnick e lo storico della compagnia rendono plausibile un’uscita nel corso del 2027.

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Pubblicato il 7 Maggio 2026