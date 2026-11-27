(Adnkronos) – Nei giorni successivi al lancio di GTA 6 si moltiplicano sui social network i contenuti di utenti PlayStation 5 che denunciano malfunzionamenti durante il gioco. Nei video condivisi compaiono immagini distorte da artefatti grafici, un forte rumore statico in audio, arresti improvvisi del sistema e, in alcuni casi, console che non si riaccendono più dopo lunghe sessioni.

Il caso più citato riguarda una streamer di Twitch, nota come Shiv, che secondo la ricostruzione di diverse testate avrebbe pubblicato su X le immagini di una PS5 con la GPU non più funzionante durante una diretta. Altri streamer avrebbero riferito di fumo uscito da una console durante il gioco. La stessa utente ha mostrato l’interno della propria console, nel quale si nota uno strato di polvere minimo sulle ventole, elemento che indebolisce l’ipotesi di una semplice manutenzione carente.

Alla base delle segnalazioni vi sarebbe l’impegno richiesto al sistema. Nei filmati di gameplay il consumo della PS5 si attesta intorno ai 220 W misurati a muro, contro i 67 W registrati nel menu o a console spenta. Un tecnico avrebbe rilevato in un caso valori fino a 274,2 W. Un carico di questo genere può funzionare da stress test per componenti che hanno già alcuni anni di utilizzo alle spalle.

Le console con accumulo di polvere, con una distribuzione non uniforme del metallo liquido sulla GPU o con parti usurate sarebbero dunque più esposte a surriscaldamenti e ad anomalie della memoria video. Sul metallo liquido il dibattito non è nuovo: le preoccupazioni emerse in passato erano state ritenute infondate, ma sono tornate d’attualità con l’aumento degli spegnimenti improvvisi.

Il quadro, tuttavia, resta incerto. Nessuna evidenza tecnica ha finora stabilito un collegamento tra il gioco e danni permanenti alla console. Molti utenti segnalano inoltre il codice di errore CE-108255-1, e anche chi ha acquistato una PS5 da poco riscontra gli stessi arresti, senza conferme che l’origine sia termica. Sul fronte software, Rockstar ha rilasciato un aggiornamento, ma i crash sarebbero proseguiti anche dopo le prime correzioni.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026